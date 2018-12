Soirée pyjama à la bibliothèque: le concept rencontre un franc succès

La nuit dernière était la plus longue de l'année. Seize bibliothèques de la province du Brabant wallon ont proposé de profiter de cette obscurité pour lire des histoires aux enfants à la lueur des bougies. C'est la septième édition de la Nuit des bibliothèques. Dress code: pyjama. Et surtout: doudous admis !

"Ne pas céder à la tablette"

Nous avons passé la soirée à la bibliothèque "François de Troyer" à Rixensart. Une dizaine d'enfants et leurs parents étaient au rendez-vous. "La lecture, c'est très important, et on essaye de transmettre ça à nos enfants, de pas toujours céder à la tentation de la tablette. Du coup, une initiative comme celle-ci, c'est l'occasion de leur donner le goût de la lecture", explique un papa venu avec ses deux enfants. " C'est chouette que mon fils puisse venir avec son doudou, car il vit tout avec son doudou", commente une maman à côté de son fils en pyjama.

Une autre image de la bibliothèque

Dehors, la nuit est tombée. Au milieu des livres de la bibliothèque, des bougies illuminent les couvertures colorées. Installés sur des coussins, les enfants écoutent les histoires contées par les deux bibliothécaires. "La bibliothèque a toujours cette image très austère, où il n'y a que des livres, où on ne peut pas parler. Ici, on propose des animations, on a créé une ambiance cosy pour recréer ce rituel de la petite histoire avant d'aller dormir. Plus on donne le goût de la lecture tôt aux enfants, plus ils y reviendront plus tard", conclut Aurore Delhez, bibliothécaire.