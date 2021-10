Soirée de clôture de CAP48 : record de dons battu avec plus de 7,6 millions d’euros récoltés

7.625.014 euros : c’est le montant qui s’affichait sur le compteur au terme de la grande soirée de clôture de CAP48 ce dimanche 17 octobre. Record battu donc pour l’opération de solidarité de la RTBF qui avait récolté quelque 6.757.021 euros l’an dernier.

"Merci beaucoup à tous les gens sur le terrain et à tous les donateurs, vous êtes le cœur de l’action CAP48, ça nous permet d’aller plus vite, plus fort, plus loin", a déclaré Jean-Philippe Rousseau, président de CAP48, à la fin de l’émission.

"Grâce à vous, nous allons pouvoir faire beaucoup de bonnes choses pour financer des projets qui sont tous très urgents et qui ont un attachement particulier au bien-être des personnes que l’on veut accompagner", a enchaîné Renaud Tockert, administrateur délégué de CAP48.

Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF, a souhaité pour sa part "envoyer un petit coup de chapeau et un grand remerciement à nos amis du Télévie qui cette année encore ont supporté CAP48 et ont témoigné d’une solidarité que nous leur témoignons et qui transcende nos opérations".

Retrouvez ci-dessous les moments forts de l’émission en vidéo.

►►► Où va l’argent récolté par Cap48 ?