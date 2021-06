Sodas : le sucre, toujours dans le viseur des autorités et des industriels

C’est beaucoup. Beaucoup trop. D’autant que la consommation de ce type de boisson bondit dans le monde entier. Comme le soulignent des universitaires dans le site theconversation , nous sommes confrontés à une moyenne de 13 à 25% de l’apport énergétique quotidien par adulte via ce genre de liquides. L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) recommande, elle, un maximum de 5 à 10%. C’est donc plus du double.

Pourtant, on le sait, c’est aussi avec modération qu’il faut en consommer. Pourquoi ? Le taux de sucre y est très important. L’association française Que choisir a comparé il y a quelques années 53 boissons sucrées. Résultat : en moyenne, dans un verre de 25 cl, on peut retrouver l’équivalent de 4,5 morceaux de sucre . Plus spécialement, dans le cas du Coca-Cola, on arrive à 7 morceaux de sucre par canette de 33 cl.

La publicité nous en sert tous les jours. Partout. Dans les grandes surfaces, leurs couleurs chatoyantes en font saliver plus d’un. Associés au plaisir et au côté rafraîchissant, nous sommes cernés par les sodas.

Pour la première fois, une étude française montre que boire plus d'une canette de 33cl de soda par jour est déjà trop pour notre foie. En France comme en Belgique, la maladie du foie gras touche près d'une personne sur 5. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de symptôme visible, on la dépiste donc souvent trop tard.

C’est qu’il est possible d’agir sur le taux de sucre dans les boissons sucrées. Et selon les pays, on peut voir dans ce graphique ci-joint que ce n’est déjà pas la même limonade…

En Belgique, on a décidé de travailler notamment sur trois facteurs afin de réduire de 10% le taux de sucre de ces boissons. Premièrement : diminuer la quantité de sucre via une reformulation des recettes qui existent déjà, et cela sans gâcher le goût (notons que les substituts comme la stévia, les édulcorants ou l'aspartame ne sont cependant sont loin d'être la panacée dans le domaine de la santé).

Deuxièmement : la recherche et développement également dans les alternatives sans sucre. Et troisièmement : jouer sur les conditionnements. Le taux de sucre pourrait rester le même mais les marques mettraient en boîte les boissons dans des emballages plus petits. Cette dernière solution semble à première vue un peu facile, mais pour l’endocrinologue Paul Thissen, de l’UCLouvain, cité par le Soir, ce n’est pas forcément anodin. Selon lui, en favorisant les grands conditionnements (bouteilles de 2 litres, par exemple), on donne l’impression à l’acheteur de faire "une bonne affaire". Et de plus, il faut, pour garder le pétillant, les boire rapidement. Ce sont donc de plus petits gabarits que nous verrons bientôt sans doute davantage en vente, comme ces toutes petites canettes de soda (15 cl), que l’on voit fleurir depuis quelques années.

Au laboratoire de la Coca-Cola Company à Anderlecht, interrogé par SudPresse, on le confirme. Le géant américain confirme aussi sa volonté de diminuer le taux de sucre. Et ce, sans que le goût ne s’en ressente. En regardant les chiffres de plus près, cela rentre aussi dans une logique mercantile. En effet, 53% des ventes de Coca-Cola en Belgique et au Luxembourg seraient constituées de produits à faibles teneurs en sucre ou sans sucre du tout. Et cela devrait être amené à 58% en 2025, selon la firme.