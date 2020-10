Soda Stream : combien coûte son eau pétillante ?

On connaît évidemment par cœur les publicités de Soda Stream qui vont parfois jusqu’à remettre en scène des personnages de Game of Thrones. Les arguments avancés sont souvent les mêmes : plus aucun pack de bouteilles à porter et plus de bouteilles en plastique à jeter. Bref, adopter SodaStream c’est faire un geste pour la planète.

Nous ne cherchons pas à remettre cet argument en cause. Par contre, une question se pose : c’est le prix. Combien coûte l’eau pétillante du Soda Stream ? S’il faut déjà débourser entre 60 et 120 euros pour une machine qui fait (au final) " juste " des bulles dans de l’eau, ce n’est pas le prix de l’amortissement de la machine qui nous intéresse.

Car quand on boit de l’eau du SodaStream tous les jours, ce qui coûte de l’argent, c’est la bonbonne de CO2. Pour la recharger (et non l’acheter, on calcule ici l’utilisation), ça coûte entre 12,99€ et 13,25€ en fonction de l’endroit où on la recharge (testé chez Colruyt, Delhaize et Carrefour). On va garder le tarif de 12,99€ pour faire notre calcul.