SNCB: votre billet de train va vous coûter plus cher dès ce samedi

Ce 1er février 2020, comme chaque année, la SNCB augmente ses tarifs. Explication : selon son contrat de gestion, elle peut augmenter le prix des billets si elle respecte le cahier des charges en matière de ponctualité. Cette condition vaut particulièrement pour les abonnements domicile travail et domicile école.

L’augmentation tarifaire s’aligne sur l’inflation, dans ce cas sur l’indice santé , soit 1,87%- l’indice santé est obtenu en soustrayant certains produits du panier de l’indice des prix à la consommation comme l’alcool, le tabac et les carburants, c’est l’indice santé qui détermine l’augmentation des loyers et des salaires).

Alignement sur le coût de la vie

Dit plus simplement, les billets de train n’augmentent pas plus que le coût de la vie. La SNCB précise que l’augmentation des tarifs des billets standards et week-end est de 1,53% – moins que l’indice santé, soit 10 cents en moyenne par trajet. Les abonnements sont majorés de 2,78% - l'indice santé plus 1% , soit plus 10 cents par trajet en moyenne pour les abonnements domicile travail et 1 cent pour les abonnements scolaires.

"Nous avons voulu rendre plus attractifs les voyages de loisirs, ceux effectués dans les heures creuses, le week-end et les jours fériés, nous dit Elisa Roux, porte-parole de la SNCB, et les Go Pass1, Go Pass10 et Go Unlimited, les produits pour les jeunes n’augmentent pas. De manière générale, nous ne parlons pas d’augmentation mais d’adaptation des tarifs".

Mauvais bulletin pour la qualité du service

Pour Gianni Tabbone, président de Navetteurs.be, ces augmentations sont normales, mais "ce qui ne passe pas auprès des usagers, c’est qu’ils payent cher pour un service dont la qualité n’augmente pas voire se dégrade. Il y a beaucoup de problèmes de ponctualité. Cela s’est amélioré en 2019, mais c’était très critique en 2018, donc là il y a pas mal d’efforts à faire. Il faut plus d’investissements au niveau de l’infrastructure et du matériel roulant". Et de se réjouir de l’arrivée des nouvelles voitures à deux étages.

Même son de cloche au Conseil central de l’économie et au Conseil national du travail. En décembre 2019, ils avaient souligné que les Key Cards (petits trajets) et les Railease (train plus voiture de société) allaient augmenter de 12,5% et de 25%. "Des augmentations non justifiées car elles constituent un frein à la réalisation d’un transfert modal au niveau des déplacements domicile-travail". Dans leurs avis, ils réclament également que "les augmentations tarifaires s’accompagnent d’amélioration de la qualité du service aux voyageurs et de plus d’ambition en matière de ponctualité".

Les prix sur dix ans

Le journal Vers l’Avenir a comparé les prix des tickets sur 10 ans. Résultat, ce sont les petits trajets qui augmentent le plus. En 2010, il fallait débourser 1 euros 60 pour un trajet de moins de 7 km en deuxième classe, dès ce 1er février 2020, il en coûtera 2 euros 50, soit une augmentation de 58%. Pour le reste, les parcours de 20,40, et 60 kilomètres, augmentent de 12 à 16%.

Le train reste relativement cher. Exemple, un billet aller-retour Bruxelles – Ostende ce 1er février revient à 52 euros. 28 euros pour un billet week-end, du vendredi 19 heures au dimanche. C’est plus cher que la voiture, si l’on ne compte que le prix du carburant, 20,20 euros selon ViaMichelin.