SNCB: un piéton franchit des barrières au péril de sa vie... et provoque 10 heures de retard (vidéo)

La vidéo, postée par Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire belge, sur son compte Facebook fait froid dans le dos. On y voit un passage à niveau dont les barrières se ferment. Mais un piéton n'y prête pas attention... et franchit les rails. Dans le même temps, un train arrive à toute vitesse. La scène s'est déroulée le jeudi 1er mars dernier à Wandre, en province de Liège.

Le conducteur du train avait vu le piéton, il a même freiné pour éviter une collision et pensait l'avoir écrasé. Résultat : la voie a été coupée pendant deux heures le temps de vérifier qu'il n'y avait pas de victime.

"Le conducteur avait entamé un freinage d'urgence en apercevant l’homme avec son caddie rose traverser alors que les feux étaient rouges et les barrières fermées, détaille Arnaud Reymann, porte-parole d’Infrabel. Le train s'est arrêté une centaine de mètres plus loin. La police a été appelée et est venue sur place pour inspecter le train qui a été examiné pour voir si la victime avait été happée en dessous de celui-ci. Cet incident a, au final, généré près de dix heures de retard sur le réseau."

C'est l'occasion de rappeler qu'il ne faut jamais franchir un passage à niveau quand les barrières sont fermées. "Tous les jours, des inconscients traversent aux passages à niveau lorsque ceux-ci sont fermés. Certains évitent les accidents de justesse, jusqu'au jour où... Respectez toujours la signalisation aux passages à niveau", prévient-on du côté d'Infrabel.