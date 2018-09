SNCB : l'affaire de la porte cassée

Entrerait-on dans certaines gares belges, au cœur de sites dits sensibles, comme dans un moulin ? Soit entrer facilement dans un lieu normalement fermé.

"STAFF ONLY", en principe

L’affaire qui embarrasse la SNCB commence au Midi, l’une des trois grandes gares ferroviaires de Bruxelles. Un dédale de couloirs, de salles et d’escaliers entremêlés. Au bout d’un corridor, à proximité des quais, une porte de service attire notre attention. "Staff Only", intime une pancarte solidement accrochée. Sauf que, depuis plusieurs semaines, cette porte automatique est cassée, la franchir s’avère être un jeu d’enfant.

À notre grande surprise, on peut y accéder sans le moindre obstacle. Pousser la porte permet d’atterir rapidement dans une salle étroite, aux allures de vestiaires : les employés de l’Eurostar y ont leurs habitudes.

Faille de sécurité

Plus loin, dans la pièce, un guichet aux fenêtres baissées. Là, c’est le lecteur de badge qui ne fonctionne plus. Là aussi, l’accès est possible. Selon Philippe Dubois, secrétaire général de la CGSP Cheminots, la promenade peut se poursuivre jusqu’aux vestiaires de l’Eurostar. Disponibles, à l’intérieur, une série d’uniformes siglés.

Sécurail, peut-on lire sur les combinaisons de travail, celles-là même que portent les agents qui s’occupent de la sécurité dans les infrastructures ferroviaires et dans les trains. Les emporter ou les revêtir sur place ne présente aucune difficulté. Voilà une faille de sécurité qu’il aurait fallu combler au plus vite. Philippe Dubois, secrétaire général de la CGSP Cheminots, déplore la situation.

Des agents de Sécurail, que nous avons croisés, nous ont fait également part de leurs vives inquiétudes. Nous assurant avoir signalé le problème, il y a mois, en vain... De son côté, la SNCB, contactée par nos soins, ne souhaite pas faire de plus de commentaires. Tout en affirmant être au courant de la situation. Promettant, cela dit, de faire réparer la porte défectueuse le plus rapidement possible. Dès ce week-end, sans doute.