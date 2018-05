SNCB: aucun train entre Bruges et Blankenberge avant mercredi au moins

Plus aucun train ne circule depuis lundi 16h00 entre Bruges et Blankenberge après qu'une caténaire surplombant les voies a été endommagée sur 500 mètres. Le trafic ne reprendra plus ce mardi soir non plus, prévient Infrabel. La société gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire espère pouvoir le rétablir mercredi mais ne veut pas s'avancer davantage.

Infrabel s'attendait d'abord à ce que la circulation des trains reprenne à nouveau sur ce tronçon dès mardi soir. Mais ce délai ne pourra finalement pas être tenu. Les travaux de réparation à la caténaire endommagée, située sur un passage à niveau à hauteur de Dudzele (section de la ville de Bruges), s'avèrent en effet importants et longs.

Depuis Blankenberge, les voyageurs peuvent emprunter le tram de la Côte jusqu'à Ostende, où ils pourront prendre un autre train, et inversément. La SNCB a également prévu un bus de remplacement.

A la suite de l'incident, Infrabel appelle les chauffeurs de camion à la plus grande vigilance. Chaque mois, des incidents sont constatés sur des caténaires, ce qui engendre toujours de lourdes conséquences, souligne l'entreprise ferroviaire.