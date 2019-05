Smartloop: une nouvelle plateforme digitale pour l'électro des entreprises

Une entreprise moyenne en Belgique possède 200 kilos d’appareils électroniques dormant, selon Recupel, l'asbl qui organise la collecte et le traitement d'appareils électro usagés et d'ampoules en Belgique. Ces entreprises stockent des ordinateurs portables, écrans, imprimantes, GSM, réfrigérateurs, lampes, etc. et oublient ensuite de les déposer dans les centres de collecte.

C'est pour valoriser ce potentiel de recyclage que Recupel lance un nouvel outil: Smartloop. La plateforme se présente comme un marché virtuel pour les PME et plusieurs centres de traitement de déchets électroniques agréés. Recupel réunit l’offre et la demande via un nouveau site internet. Les entreprises y proposent leurs appareils électroniques, et les collecteurs peuvent soumettre une offre de reprise sur la plateforme. Entre eux, ils fixent le prix, le moment et le lieu de l’enlèvement.

« Ce procédé, c’est l’assurance que les électro ne se retrouvent pas dans des flux illégaux, explique Saar Bentein, porte-parole de Recupel, ajoutant: la collaboration exclusive avec des collecteurs agréés garantit la dépollution correcte des substances nocives ».

La région de Bruxelles-Capitale et la Flandre Occidentale ont été choisies comme régions test. A partir de novembre, la plateforme devrait également être disponible via une application, et pour toutes les entreprises belges.