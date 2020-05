Six jours pour obtenir le résultat d'un test covid : que s'est-il passé ?

En théorie, il ne faut que 24 à 48 heures pour obtenir les résultats d’un test de dépistage du Covid-19. Mais certains patients s’en plaignent : parfois cela prend plusieurs jours. Une explication : des dysfonctionnements au niveau de la plateforme fédérale qui réceptionne et analyse les échantillons prélevés dans la plupart des centres de tri.

Pascal Magis en a fait les frais. Le vendredi 8 mai, il s’est rendu au centre de tri Covid-19 devant l’hôpital Saint-Pierre, à Ottignies. "Quand j’ai demandé quand j’aurais les résultats, le médecin m’a dit qu’il ne savait pas trop. Qu’il ne savait même pas si j’allais recevoir un mail, un SMS ou alors un coup de fil de mon médecin généraliste", relate le patient.

Les jours passent et toujours rien. Il contacte alors sa médecin généraliste qui, tout aussi démunie que lui, lui explique qu’elle non plus ne parvient pas à accéder à ces résultats. Il les reçoit finalement le jeudi suivant, soit six jours après le prélèvement.

Retards en cascade

Il ne s’agit pas là d’un cas isolé. Nombre de patients et de médecins généralistes ont été confrontés à ce problème de retard. En théorie, la plateforme, mise en place par le fédéral, était censée fluidifier le système : un coursier récupère les échantillons dans chaque centre de tri, ceux-ci sont centralisés puis dispatchés dans les différents hôpitaux et laboratoires, en fonction des places disponibles.

►►► À lire aussi : La Belgique, "dans le top des pays européens" en termes de tests de dépistage, vraiment?

Mais dans les faits, les médecins dénoncent de nombreux couacs et contretemps. A tel point que certains ont décidé de trouver une alternative à ce système proposé par le fédéral. C’est le cas du cercle de médecins de la Basse-Meuse, en Province de Liège. Quelques jours seulement après le lancement des tests, la centaine de médecins qui le composent ont décidé de quitter la plateforme fédérale.

En Basse-Meuse, une centaine de médecins tournent le dos au système

"On a eu des soucis au niveau du transporteur qui n’est pas venu chercher systématiquement les tests. Au niveau des résultats, rien n’était prêt et organisé. Les patients nous téléphonaient mais on ne pouvait pas leur fournir de résultats, ce qui décrédibilise notre profession", déplore Sophie Galetic, coprésidente de ce cercle.

Elle regrette un dispositif lancé dans la précipitation. "Si on avait eu une semaine de plus pour se préparer, le temps que cette plateforme se mette en place, ça aurait été beaucoup mieux je pense." Les tests demandés par ces médecins sont à présent récupérés par la clinique du CHC de Waremme, région où exercent ces généralistes, puis transférés au laboratoire du CHU de Liège.

"Une maladie de jeunesse"

Eric Vincke, coordinateur du centre de tri à l’hôpital Saint Pierre d’Ottignies évoque quant à lui des problèmes informatiques. "Il y a eu une mécompréhension sur la façon d’encoder et de faire le suivi. Chaque médecin devait avoir un compte sur la plateforme. Il y a aussi eu des problèmes de mise à jour du logiciel. Certains médecins n’ont pas eu de problème, mais d’autres oui."

Ce médecin se montre néanmoins indulgent. "Ça va tout de même de mieux en mieux. On solutionne un problème à la fois et on essaie de s’améliorer."

Un constat partagé par les porte-parole du cabinet de Maggie De Block, la ministre fédérale de la Santé. Ils assurent qu’il s’agit d’une "maladie de jeunesse" et que "tout est mis en œuvre pour faire les ajustements nécessaires".