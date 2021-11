Six Britanniques qui stockaient une demi-tonne de cocaïne dans des Airbnb arrêtés à Anvers

Des enquêteurs de la police judiciaire d’Anvers ont interpellé six Britanniques impliqués dans un trafic international de stupéfiants. Les suspects utilisaient des logements loués via Airbnb ou Booking.com pour stocker leur drogue. Plus d’une demi-tonne de cocaïne a été saisie à Kalmthout, a indiqué dimanche le parquet d’Anvers.

La bande interpellée faisait entrer la drogue en grande quantité par le port d’Anvers, avant de la répartir dans des logements loués en ligne.

Les six suspects sont âgés de 25 à 43 ans et originaires de la région londonienne. La chambre du conseil a confirmé cinq mandats d’arrêt à leur encontre vendredi. Le sixième individu comparaîtra mardi.