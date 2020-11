Six Belges sur dix sont prêts à payer leur billet d'avion plus cher pour sauver la planète

La Belgique traverse une crise sanitaire et sociale. L’occasion de rebattre les cartes ? Le monde "d’après" doit-il ressembler au monde "d’avant" ? Et à quel point les Belges adhèrent-ils à la vision d’un modèle "plus juste et plus durable"?

C’est ce que le Centre national de Coopération au développement (CNCD-11.11.11) a voulu savoir, via un sondage Ipsos réalisé auprès d’un échantillon représentatif de 1000 Belges. Un sondage réalisé en collaboration avec le journal Le Soir et la RTBF, et qui montre que les pistes alternatives présentées rencontrent un certain écho.

Une taxe kérozène

61% des personnes interrogées accepteraient de payer plus cher leur billet d’avion, et aussi une taxe kérosène pour financer le plan post-Covid et le Green Deal de l’Union européenne. Contrairement aux autres secteurs des transports, le secteur aérien ne paie pas de taxe sur le carburant.

Neuf pays de l’Union se sont engagés à établir cette taxe, dont la Belgique, les autres pays étant la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, l’Italie, le Luxembourg et la Suède. Cela en attendant la mise en place de la taxe au niveau des 26.