Sites classés Seveso: quel dispositif de sécurité en Belgique ?

Un important incendie s’est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi à l’usine Lubrizol de Rouen, un site classé Seveso qui fabrique des additifs pour peintures, carburants et huiles industrielles. Il n'y a aucune victime mais un périmètre de sécurité de 500 mètres a été défini autour de l'usine et les habitants ont été invités à limiter leurs déplacements dans la mesure du possible. Un épais panache de fumée s'échappait du bâtiment mais selon la préfecture, il ne présenterait pas de toxicité aiguë.

Les habitants de Rouen portent un masque suite à l'incendie de l’usine Lubrizol - © LOU BENOIST - AFP

Pour rappel, une entreprise Seveso est une entreprise qui a une activité liée à la manipulation, la fabrication, l'emploi ou le stockage de substances dangereuses (par ex.: raffineries, sites (pétro)chimiques, dépôts pétroliers ou encore dépôts d'explosifs). La Belgique en compte presque 400. Parmi celles-ci, il y a INOVIN, ex-Solvay, la plus grande usine de PVC d'Europe, située à Jemeppe-sur-Sambre. Ce géant de la pétrochimie fait partie du quotidien des Jemeppois avec parfois quelques alertes. Vincent Mercier, patron d'une friterie, raconte : "ils ont un jour coupé la circulation, sans vraiment d'incidence pour nous, parce qu'un wagon était couché sur le sol. Normalement, si on doit fermer les fenêtres, ils passent avec une voiture et ils l'annoncent. Mais cela n'est encore jamais arrivé."

Seveso - © Tous droits réservés

Comme pour tous les sites Seveso, les sirènes de l'usine ainsi que celles du ministère de l'Intérieur alertent la population en cas de problèmes. Des sms sont aussi envoyés avec ordre de fermer les fenêtres et de ne pas quitter les maisons. En cas d'accident grave, l'évacuation de la population peut même être décrétée. Pour ce qui est de maîtriser un incendie ou lorsqu'il y a un risque de contamination chimique, les pompiers de la zone de Sambreville interviennent. Les hommes et le matériel sont prévus pour ce genre de risques, explique le colonel Marc Gilbert, commandant de la zone de secours Val de Sambre. "Nous avons du personnel pompier sur le site 24h/24. Il peut donc intervenir immédiatement en collaboration avec les gens de l'entreprise. C'est très important car on peut ainsi étouffer le poussin dans l’œuf dès qu'il y a le moindre problème. Ensuite, tous les scénarios possibles ont été envisagés avec des conduites à tenir. Il y a des fiches de sécurité qui sont établies et le personnel est formé. Plus de 200 personnes sont formées dans le cadre de la sécurité chimique au niveau de l'entreprise même. Nous intervenons donc immédiatement avec le personnel et le matériel, qui est relativement coûteux mais nécessaire en cas de problème. Nous sommes donc dans de bonnes conditions."

Pour l'histoire La catastrophe de Seveso est une catastrophe écologique et sanitaire qui s'est produite le 10 juillet 1976, dans l'usine de produits chimiques Icmesa de Meda, petite ville italienne située à 20 km de Milan, dans le nord de l'Italie. Un nuage d'herbicide contenant des produits toxiques se propage en-dehors du bâtiment et contamine les alentours. L'impact est effroyable : sept communes touchées dont quatre sévèrement, 358 hectares contaminés sur un total de 1400 hectares sous surveillance, 77 000 têtes de bétail abattues, environ 450 personnes, pour la majorité des enfants, souffrent de lésions apparentes. Plusieurs années après la catastrophe, comme le rappelle Le Parisien, "les études épidémiologiques ont fait état d'une hausse du nombre de leucémies, de diabète et de maladies du foie à Seveso, mais les avis divergent sur le lien entre ces évolutions et le nuage de dioxine. Les effets de la contamination sur la reproduction, en revanche, sont avérés : dans certaines zones, on a assisté les sept premières années à la naissance d'un garçon pour deux filles, mais aussi à une baisse importante de la fertilité." Cette catastrophe, due notamment à l'absence de plan d'urgence préparé par la société responsable de l'usine, est extrêmement médiatisée. Les conséquences environnementales nécessitent une décontamination totale du site et de ses alentours. Les pouvoirs publics européens se réfèrent à cet événement pour créer en 1982 une série de directives afin de prévenir tout risque d'accident majeur sur un site industriel présentant un risque potentiel.

Cette photo prise le 26 Juillet 1976 montre l'usine de produits chimiques Icmesa de Meda, petite ville italienne située à 20 km de Milan - © - - BELGAIMAGE