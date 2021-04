"Sirènes Seveso" démontées: comment s'inscrire sur BE-Alert pour ne rien rater en cas de catastrophe, d'incident ou de comité de concertation

À l’annonce de la suppression de ce réseau de sirènes, beaucoup se sont pourtant demandé si le nouveau système était aussi efficace que le précédent qui ne dépendait pas des technologies modernes, auxquelles d’ailleurs beaucoup d’aînés ne sont pas habitués. Ce fut notamment le cas à Huy où le député fédéral et conseiller communal Samuel Cogolati (Écolo) estimait que "cette fonction de sûreté et d’alerte ne peut être efficacement remplacée par des messages SMS. Les habitants ne reçoivent pas les SMS BE-Alert lorsque leur téléphone est coupé, par exemple en pleine nuit. Or, une sirène Seveso, on l’entendait et elle pouvait nous alerter !".

Le ministre de l’Intérieur de l’époque, Pieter De Crem (CD&V) lui avait rétorqué que "de toute façon, la commande centrale ayant été retirée et il n’était plus possible d’utiliser les sirènes pour alerter la population, ni même pour réaliser des tests". Fin du débat, le système étant jugé par ailleurs trop coûteux et de piètre qualité, les haut-parleurs étant incapables d’émettre un message audible.

Pour remédier à ce manquement, certaines communes ont depuis mis en place la possibilité de s’inscrire aux guichets de leur administration. Mais la mesure n’est pas encore généralisée et la question de la fracture numérique demeure.