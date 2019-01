Singes, pandas... comment les parcs animaliers soignent leurs pensionnaires pendant l'hiver?

L’hiver a montré le bout de son nez cette semaine avec les premières chutes de neige à plusieurs endroits du pays. Dans les zoos et parcs animalier de Belgique, c’est une période plus creuse en terme de visiteurs. Mais la vie continue pour les animaux qui pour la plupart ne craignent pas le froid et s'y plaisent beaucoup. Coup d’œil sur le quotidien de ces lieux et leurs pensionnaires au milieu de l'hiver. A lire aussi ►►► La neige fait le bonheur des pandas de Pairi Daiza

Un des pandas de Pairi Daiza en pleine contemplation de la neige - © Pairi Daiza

La neige était particulièrement attendue chez nous en Belgique, et elle est bien arrivée en ce début de semaine. Pour les animaux des parcs animaliers et des zoos du pays, c’est l’occasion de se reposer au chaud en intérieur, mais la plupart d’entre eux ne craignent pas le froid. Bien au contraire. Des espèces équipées naturellement "La plupart des espèces sont équipées pour le froid" explique Ronald Renson, gestionnaire de collection au parc animalier en province de Liège. Dans le magazine du zoo d’Anvers, on évoque "L’ours à lunettes Tinka, originaire des Andes" et son pelage d’hiver mais aussi l’"isolant thermique" formé par l’air retenu dans la toison chez certains animaux. C’est le cas par exemple chez "les pandas roux, les alpagas, les takins et les bisons". Un isolant qui leur permet de passer du temps dehors en toute tranquillité. Les petits phoques eux se sont "confectionné une couche de lard de cinq centimètres" avec le hareng qu’ils reçoivent à manger, apprend-t-on également dans le magazine du zoo. "Les chameaux, les dromadaires, les lions et autres animaux d’Afrique sont habitués à des températures en-dessous de zéro puisque les températures baissent terriblement pendant le désert" explique également Ronald Renson du "Monde sauvage d’Aywaille". A Pairi Daiza, un petit dromadaire est né le weekend dernier, et elle a été baptisée "Adèle" par les internautes sur les réseaux sociaux.

Adèle, le bébé dromadaire né le weekend dernier à Pairi Daiza - © Pairi Daiza Jeti, le léopard des neiges de Pairi Daiza - © Pairi Daiza Les Aras de spix de Pairi Daiza - © Pairi Daiza

Si la plupart du temps, les animaux sont libres de choisir entre leurs bâtiments chauffés et l’extérieur, tous n’ont pas les moyens de survivre dans un environnement froid. C’est le cas par exemple des "pec-en-sabot, des flamands roses et des lémuriens qui sont rentrés pour tout l’hiver" explique Claire Gilissen, responsable de la communication du parc animalier Pairi Daiza à Brugelette dans le Hainaut. Parmi les autres espèces qui craignent le froid, on retrouve les grands singes à qui il faut minimum 6 degrés pour sortir. Sous cette température, ces primates s’enrhument assez facilement et peuvent avoir le nez qui coule ou de la toux.





Un singe frileux du zoo de Rio de Janeiro, au Brésil - © VANDERLEI ALMEIDA - AFP Ons feestjaar is voorbij. We hebben het er met z’n allen goed van genomen. Op naar #2019! Dit jaar starten we met een nog grotere familie abonnees. We zijn nu al met meer dan 216.000. We hopen jullie ook in 2019 nog vaak te mogen verwelkomen. #ZOOantwerpen pic.twitter.com/xyZJOES4vy — ZOO Antwerpen (@zooantwerpen) 10 janvier 2019

Un des éléphants de Pairi Daiza en pleine baignade - © Pairi Daiza Un oiseau de Pairi Daiza - © Pairi Daiza De la vaseline pour les éléphants D’autres espèces peuvent sortir mais nécessitent une attention particulière de la part des soigneurs comme les éléphants qui pleurent : "Le froid glacial peut provoquer de douloureuses crevasses. Les soigneurs enduisent donc de vaseline le contour des yeux" apprend-t-on du côté du zoo d’Anvers. Les fines oreilles de ces grandes bêtes grises peuvent également geler, tout comme le bout de la queue des petits singes et les pattes de certains oiseaux.

Un tapir en pleine "dégustation" de bonhomme de neige - © Pairi Daiza Petit divertissement pour ce tapir de Pairi Daiza - © Pairi Daiza Un bonhomme de neige rempli de nourriture à Pairi Daiza A Pairi Daiza, les soigneurs pratiquent ce qu’ils appellent dans le jargon "l’enrichissement", comprenez : ils jouent à distraire les animaux pour éviter que les animaux ne s’ennuient. Ces petits jeux ont lieu toute l’année, mais la neige rend le moment encore plus festif. Comme ici, avec ce bonhomme de neige rempli de nourritures qui fait le bonheur d’un Tapir.

Les taire de Pairi Daiza - © Pairi Daiza Panda roux de Pairi Daiza - © Pairi Daiza Lamas de Paizi Daiza - © Pairi Daiza

Pour Ronald Renson, gestionnaire à Aywaille, "tout fonctionne normalement, il y a juste une attention qui est plus ‘à la carte’. Ce qui change vraiment, c’est plutôt le travail du personnel qui doit s’assurer que les chaufferies fonctionnent correctement". Pour cela, les équipes du "monde sauvage" travaillent avec une entreprise de chauffagistes 24h/24. Dans le zoo d’Anvers, les jardiniers sont particulièrement actifs : "(…) ils plantent 45.000 bulbes de fleurs qui offriront de magnifiques mosaiques de couleurs au printemps prochain". A Aywaille, comme toute l’année, les soignants et gestionnaires reçoivent l’aide de jeunes d’une école professionnelle en formation.