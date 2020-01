Simone Susskind (PS): "La haine de l'autre doit être combattue plus que jamais"

Ce 27 janvier marque le 75e anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz, en Pologne. Environ 1,1 million de personnes ont péri dans ce camp. Sur les 25.000 juifs de Belgique envoyés à Auschwitz, seuls 2000 sont revenus, rappelle l’ancienne députée bruxelloise et sénatrice Simone Susskind (PS). Elle qui a d’ailleurs perdu plusieurs membres de sa famille dans les camps de la mort.

Simone Susskind est aussi la veuve de David Susskind, l’une des grandes figures de la communauté juive de Belgique et fondateur du Centre communautaire et laïc juif. Sioniste de gauche, juive laïque, Simone Susskind est une militante pour la paix au Proche-Orient, et a consacré une grande partie de son action au dialogue entre communautés. Son combat ? La lutte contre les négationnismes.

Face à l’extrême droite, se souvenir

Pour Simone Susskind, nous entrons dans une période cruciale, celle d’un "défi périlleux". "Toutes les personnes rescapées ont quasiment disparu. On dit qu’il en reste à peu près 200. On passe de la période de mémoire à la période de l’histoire. Comment ferons-nous quand ces personnes ne seront plus là", s’interroge l’ancienne députée et sénatrice.

D’autant que la montée des populistes et des extrêmes ne laisse rien présager de bon, "les populistes utilisent la haine de l’autre". Et pour cette figure de la communauté des juifs de Belgique, "la haine de l’autre doit être combattue surtout dans cette période de doute, de transition, où les gens ne semblent pas voir un avenir heureux et s’inquiètent pour leurs enfants. Nous sommes dans cette une période délicate. C’est ce qui permet la remontée de la haine de l’autre". N’oublions pas, indique Simone Susskind, que " le fascisme et le nazisme sont montés en quelques années et ont mené à ce dont nous parlons aujourd’hui. Ce type de danger peut nous menacer".

Se méfier de l’instrumentalisation de l’histoire

"Dans la mesure où les victimes ne sont plus là, les historiens ont un rôle fondamental à jouer. Surtout les jeunes historiens qui ont eu accès aux documents soviétiques après la chute du communisme, par exemple. Les enseignants, dans les écoles, également, ont un rôle essentiel. Un travail important a été fait pour donner les outils aux enseignants mais ça n’est pas encore suffisant", souligne Simone Susskind.

Le rôle clé de l’enseignement en veut pour preuve, cette centaine de jeunes belges qui, à l’occasion des 75 ans de la libération d’Auschwitz, s’est rendue en Pologne. De quoi provoquer des prises de conscience, qui font écho à la période actuelle. "On n’est jamais à l’abri de la haine en fait. Ce qui s’est produit ici, ça pourrait se reproduire aujourd’hui puisqu’il y a encore de la haine raciale et tout", avance Ermina, élève en 7e commune à l’école des Filles de Marie à Saint-Gilles.

Au-delà du devoir de mémoire, l’ancienne élue rappelle l’importance de lutter contre les instrumentalisations de l’histoire. Elle souligne, par exemple, la tentative du président Poutine, à Jérusalem, " de transformer l’histoire, en faisant croire que l’accord ribbentrop molotov qui a déclenché, en quelque sorte, la seconde guerre mondiale, n’a pas existé, en pointant, à l’inverse, la responsabilité des Polonais". Sans pour autant dénier la responsabilité des Polonais dans la Shoah, elle insiste, "on ne peut pas oublier l’histoire".

L’antisémitisme aujourd’hui

La montée des populismes est aussi en cause dans la montée de l’antisémitisme, estime Simone Susskind, justement par cette utilisation " de la haine de l’autre". Pour elle tout s’imbrique et est interconnecté. " Quand il y a une guerre au Moyen-Orient cela a un impact immédiat chez nous et il y a de nombreuses réactions virulentes. Et on fait la confusion entre Israéliens et juifs. Il y a d’un côté la haine du juif qui est instrumentalisée, mais il y a aussi, d’un autre côté, l’antisémitisme de l’extrême droite."

C’est le cas, par exemple, au Etat-Unis, explique Simone Susskind, où l’antisémitisme est lié à l’extrême-droite. "Il y a eu plusieurs massacres aux Etats-Unis, d’un côté de juifs dans des synagogues, de l’autre de musulmans. Je pense que la haine de l’autre est un phénomène qui doit être combattu plus que jamais. C’est un phénomène qui remonte. Nous sommes dans une période de doutes. Les gens ne semblent pas voir l’avenir. Dans toute cette période délicate et difficile, ça permet la remontée de ce que l’on appelle la haine de l’autre", met en garde Simone Susskind.

Elle souligne également l’impact de la politique israélienne sur antisémitisme. Pour elle, il faut travailler en profondeur avec les jeunes, démontrer "la complexité", expliquer " qu’il y a, en Israël, une partie de l’opinion publique qui se bat contre son propre gouvernement, contre l’occupation. Pour que les choses changent dans la relation avec les Palestiniens. C’est important, de permettre à des jeunes de nos différentes communautés, de se rencontrer, de travailler ensemble sur cette question, et aussi sur la question de la Shoah".