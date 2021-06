Signes convictionnels à la Stib : "Il n'y a pas d'accord possible" au sein de la majorité, pense Rudi Vervoort

L’affaire fait beaucoup parler dans les hémicycles et sur les plateaux de télévision cette semaine, le renvoi au gouvernement bruxellois de la question de savoir si la Stib doit ou non aller en appel de l’arrêt du tribunal du travail condamnant la société bruxelloise de transport public pour discrimination à l’embauche à l’égard d’une femme portant le voile . Comment vont se positionner les édiles de l’exécutif bruxellois ? Le ministre-président de la région, Rudi Vervoort (PS) était l’invité de Thomas Gadisseux et de François Heureux ce matin sur la Première.

"Un mouvement se dessine"

Et la réponse de l’intéressé est plutôt claire : selon lui, "il n’y a pas d’accord possible au sein de la majorité. Il s’agit d’un consensus difficile et le sentiment que j’ai, c’est que consensus ne se trouvera pas au niveau du gouvernement ". Et Rudi Vervoort de justifier : "Cette question-là, si elle n’a pas été inscrite dans l’accord de majorité, ce n’est pas par distraction. On a assuré ça lors des négociations". Il y a une ligne de fracture entre la majorité. Entre un parti comme Défi partisan d’une laïcité forte, et d’autres, notamment les partis de gauche, plus favorables à des assouplissements. "S’il y a bien un niveau qui est pertinent" dans le débat sur la neutralité dans les services publics, "c’est celui du parlement, quitte à arriver à la définition d’une ordonnance-cadre". Mais selon Rudi Vervoort, "le PS est en réflexion. Il y a un mouvement qui se dessine. Une réalité à Bruxelles et dans les grandes villes qui veut qu’il y a une évolution qui va se faire". Le socialiste se dit nuancé par la "neutralité inclusive". A définir maintenant quelles sont les limites de celle-ci.

Et celui-ci de rappeler que l’autorisation du port du voile pour les jeunes filles dans enseignement supérieur organisé par la région a été actée. Mais pour ce qui est des signes convictionnels dans l’espace public, c’est donc une tout autre histoire…

L’Everois pense donc que, dans l’optique – probable —, que le gouvernement régional ne trouve pas d’accord, "La Stib devra modifier son règlement. Et rien n’empêche de définir des conditions strictes par rapport à cela". Et de quand même laisser sous-entendre une inflexion possible : "La jurisprudence européenne en la matière à un principe de base : la liberté religieuse. L’enjeu de la neutralité c’est par rapport au citoyen, usager des services publics. Celui-là ne doit pas se sentir discriminé par un signal religieux porté par la personne qu’il a en face de lui. Là on peut avoir une réflexion sur l’interdiction. Mais l’interdiction généralisée, que ça ne plaise ou que ça ne plaise pas, à mon sens ça pose un problème", souligne-t-il.

