Sign For My Future: 300 patrons, académiques, associations pour le climat

Il y a eu les marches pour le climat, il y a eu des professeurs d'université qui proposent une loi climat, et puis, il y a aujourd'hui plus de 300 leaders d'opinion qui demandent aux citoyens de signer une pétition pour une politique climatique plus forte en Belgique.

Des patrons, des universitaires, des ONG's, des médias,... demandent aux prochains gouvernements d'agir concrètement pour que la Belgique maintienne le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, en visant même 1,5 degré (ce que prévoient les accords de Paris). Ils veulent mettre la pression jusqu'aux élections de mai pour que le changement climatique soit à l'agenda de la campagne électorale.

"Le climat n'a pas de couleur politique"

La demande des signataires s'adresse à l'ensemble du monde politique. "Le but, c'est d'élargir le public mais aussi de montrer que le climat n'a pas de couleur politique", explique Koen Verwee à l'initiative de ce texte et par ailleurs CEO de De Persgroep.

Concrètement, ils demandent :

- Une loi climat : "Un cadre légal avec des objectifs intermédiaires afin que la Belgique soit climatiquement neutre d’ici 2050 (...) Ce cadre juridique devrait entrer en vigueur au plus tard d’ici fin 2020", détaille le texte.

- Un plan d’investissement : "Un plan afin d’aider et d’encourager les citoyens et les entreprises à participer à la transition vers une société climatiquement neutre. Ce plan d’investissement doit entrer en vigueur au plus tard à la fin 2022."

- Un conseil climat : "Une évaluation indépendante de la politique menée par un conseil climat neutre, composé d’experts."

Une centaine de grands patrons

Parmi les signataires, les dirigeants de plusieurs grandes entreprises (Colruyt, bpost, Proximus, Google, SNCB,...) qui s'engagent à leur échelle à agir. "On vend des produits sanitaires explique, par exemple, Caroline Van Marck de l'entreprise du même nom, donc on peut faire la différence. On doit appuyer absolument les ventes de pompes à chaleur etc."

Chez Sodexo, le patron pour le Benelux, Michel Croisé reconnaît que certaines mesures, y compris dans son entreprise, sont parfois cosmétiques mais il essaye aussi de mettre en place des actions avec plus d'impact en espérant faire tache d'huile : "La restauration, le nettoyage, l'entretien technique du bâtiment, tout ça, à notre siège central est entièrement neutre en CO2. L'objectif est de montrer l'exemple et ensuite de pouvoir le proposer à l’entièreté de nos clients qui cherchent eux aussi à améliorer leur emprunte CO2".