Sida: où en est-on? Une conférence internationale s'ouvre ce mardi à Amsterdam

Plus de 15.000 chercheurs, médecins spécialistes de la prévention, se donnent rendez-vous ce lundi à Amsterdam pour évoquer l’évolution de l’épidémie de sida. Pour la première fois depuis l’apparition de la maladie, le nombre d’infections est en baisse et le taux de séropositifs pris en charge n’a jamais été aussi élevé.

Les chiffres sont bons, mais cette conférence internationale sera tout de même marquée d’inquiétude parce que ce succès est fragile. Il tient en partie au financement de la prévention, de la recherche, des médicaments. Or, les spécialistes craignent justement une baisse de ces financements, en particulier de la dotation américaine.

Selon une estimation du patron d’ONUSIDA, il manque aujourd’hui déjà 7 milliards de dollars par an pour que cette maladie ne soit plus une menace à l’horizon 2030.

Autre motif d’inquiétude, ces chiffres mondiaux cachent une grande disparité. Dans une cinquantaine de pays, le nombre d’infections continue de grimper.

Qu’en est-il en Belgique ?

En Belgique, l’inquiétude est moins grande comme l'explique Jean-Christophe Goffard, spécialiste du centre de référence sida à l’hôpital Erasme. "On a la chance en Belgique d’avoir été finalement des pionniers, et vraiment des pionniers puisqu’on a été le troisième pays au monde à pouvoir avoir accès à de nouveaux types de prévention, tel que la prophylaxie préexposition, et tout ça est occupé à totalement modifier l’épidémie de VIH. Et ce qu’il reste, c’est que finalement on a tous les outils à disposition pour empêcher toute nouvelle contamination. C’est assez particulier de dire ça, mais l’épidémie de VIH, on pourrait s’y retrouver à zéro avec tous les outils en les combinant de façon correcte".

Mais, ajoute cet expert, il faut pour cela poursuivre les efforts de prévention et de dépistage puisqu’il reste un vrai danger de transmission quand une personne s’ignore séropositive. Ce n’est donc pas le moment de baisser la garde.

Le sida a, depuis son apparition, entraîné le décès de 35 millions de personnes à travers le monde.