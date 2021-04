Si vous aimez l’ail des ours : attention, vous ne pouvez pas en cueillir n'importe où

L’ail des ours, cette plante connue pour ses vertus médicinales, est très prisée ces dernières années. Pourtant, que cela soit pour ses bienfaits médicinaux ou simplement son goût en cuisine, cette plante comestible est protégée et donc interdite à la cueillette sauvage, comme le rappelle Bruxelles Environnement.

Elle ne pousse qu’entre avril et juin, et aime les sous-bois frais et ombragés. On la trouve en abondance dans les parcs et forêts de la Région bruxelloise, tout comme dans bon nombre de forêts wallonnes.

L'ail des ours est protégé dans deux types de sites Zone Natura 2000, que sont les forêts inondables ainsi que les forêts dominées par les chênes et charmes : "On trouve ces habitats dans les vieilles forêts bruxelloises, l’ail des ours s’implante souvent sur les versants et dans les fonds de vallées."