CQFD : "Si on continue, on ne s'occupera plus que des patients solvables ou des pathologies rentables"

"Si on continue, on ne s'occupera plus que des patients solvables ou des pathologies rentables"

CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Que faire face au ras-le-bol des blouses blanches ? (47/220) -... Augmentation de la charge de travail, de la cadence et de la flexibilité exigée...Manque de moyens et de valorisation de la profession. Le malaise du personnel du secteur de la santé ne date pas d'hier. Depuis début juin, il s'organise en mouvement, le mouvement des blouses blanches qui entend mener des actions chaque mardi pour dénoncer une situation jugée intenable. Que faire face au ras-le-bol des blouses blanches ? Pour en débattre, deux invités: Yves HELLENDORFF, secrétaire national de la CNE et Etienne WÉRY, administrateur délégué des hôpitaux IRIS (hôpitaux publics bruxellois)