"Si on attend que le monde du football se gère par lui-même, on peut encore attendre longtemps"

Ce mercredi 29 janvier, le footgate s'est quelque peu réveillé avec les perquisitions au Standard, ainsi qu'au domicile de son président, Bruno Venanzi. Une opération liée au dossier de l’agent de joueur (notamment de Diables Rouges) Christophe Henrotay, interpellé à Monaco en septembre dernier et inculpé pour blanchiment, corruption privée, association de malfaiteurs, faux et usage de faux.

►►► Retrouvez notre dossier sur le footgate

Depuis le début du footgate, en automne 2018, plusieurs dossiers sont ouverts dans différentes juridictions du pays. "Les symptômes d’une même maladie" commente Jesse De Preter, président de la Fédération belge des Agents de Football (BFFA), invité de la matinale sur La Première. "Il y a des liaisons dangereuses dans le football belge, ce serait naïf de le nier. Il y a un repenti de Dejan Veljkovic, qui par la voix de son avocat a confirmé et avoué commis certains faits qui sont très très graves. L’avocat a annoncé de manière assez spectaculaire que tout le monde est impliqué dans le monde du football belge, c’est à voir."

Plus d'agents que de joueurs professionnels : tout le monde peut devenir agent

Et de pointer l'absence de réglementation, de législation autour de la fonction d'agent de joueur. "On est le seul pays en Europe qui n’a pas de règles contraignantes sur un contrat d’un agent avec son joueur. Ça a tenté des gens scrupuleux, afin de se faire de l’argent rapide.(...) Il suffit d’avoir un casier judiciaire vierge pour être agent. Ce qui a mené, à cette situation stupide en Belgique, qu’il y a plus d’agents que de joueurs professionnels de football."

Depuis longtemps, la BFFA plaide pour la définition d'un accès à la profession d'agent de joueur de football. "Il faut commencer au niveau fédéral : on a besoin d’une loi, et d’un institut professionnel pour les agents. Et quand c’est fait, on peut alors affiner au niveau régional."

La Clearing House, "une aberration"

On peut pourtant souligner la mise en place d'un mécanisme de contrôle via la création d'une Clearing House par la Pro League, qui devrait être effective pour le mercato 2020. Jesse De Perter, du temps où il était membre du conseil d'administration de la Pro League, a participé en 2012 à l'élaboration d'une règlementation pour cette Clearing House, qui a été, selon ses propos, bloqué par la Pro League. "Ce que la Pro-League en a fait, c’est une aberration, c’est illégal. C’est un institut qui est partiel, tous les membres sont nommés par la Pro League, ils s’octroient des compétences juridique et disciplinaire. Ils vont donc gérer les conflits de clubs entre eux, ça rend donc cet institut superflu parce qu’il n’est pas crédible. Au BFFA, nous voulons une vraie Clearing House, comme en Angleterre."

Pour le vice-président de la BFFA, le monde du football belge est incapable de s'auto-réguler. "Il y a quelques essais très peu réussis d’auto-nettoyage, d’auto-régulation. J’attends donc une intervention des autorités, si on attend que le monde du football se gère par lui-même, on peut encore attendre longtemps."