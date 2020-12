Si les courbes suivent la tendance actuelle, quand pourrions-nous assouplir les mesures ? Jamais, en fait

Toute la presse s’en fait l’écho ce lundi : alors que le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) et le ministre de la Santé Franck Vandenbroucke (sp-a) ont été très clairs, il n’est pas question d’un assouplissement, que les chiffres ne permettent pas. Mais le MR continue à faire le forcing pour que ce point soit débattu au prochain comité de concertation, le 18 décembre prochain.

Alors de quoi parle-t-on, au fond ?

Pas d’un assouplissement général des mesures : pour celui-là, un seuil a été fixé, et on en est très loin (voir ci-dessous). Du côté du PS, on espère que le comité de concertation pourra permettre une discussion sur les métiers de contact, sans pour autant revenir sur les mesures sanitaires à l’occasion des fêtes. Un cran plus loin, le MR réclame un assouplissement concernant la bulle sociale (actuellement limité à une personne), et la levée de l’interdiction des salons de coiffure.

C’est donc une dérogation aux mesures fixées, et adoptées par les différents gouvernements lors du comité de concertation en novembre dernier. Et des dérogations qui ne concernent que ces domaines. Pour une levée plus complète, en ce qui concerne les cinémas, l’Horeca, les métiers de contact par exemple, le principe reste d’attendre qu’un double seuil soit atteint :