Si les courbes suivent la tendance actuelle, quand atteindrions-nous le seuil de 75 admissions par jour ?

1. Pour les contaminations

Si la tendance actuelle se confirmait, on ne déconfinerait tout simplement jamais, puisque nous sommes dans une phase de hausse des cas détectés. Même si celle-ci peut être en partie liée à un dépistage plus systématique, notamment dans les écoles, il est un fait que cette moyenne des contaminations ne baisse pas. Or, on est à un niveau qui est 3 fois celui fixé pour assouplir !

Si on veut envisager des assouplissements avant que l’ensemble de la population soit vacciné, il faudra donc mettre de côté cet indicateur…