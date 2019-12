Si le tabac n'existait pas, l'espérance de vie augmenterait de deux ans

Si nous vivions dans un monde sans tabac, l’espérance de vie des Belges augmenterait de 2 ans. C’est ce qui ressort de la nouvelle étude de Sciensano, l’Institut belge de santé. Fumer reste l’un des plus grands facteurs de risque pour la santé, malgré la diminution continue du nombre de fumeurs.

L’organisme Sciensano a établi divers scénarios afin de mesurer l’impact du tabac sur la population. Ces scénarios explorent différents futurs où la consommation de tabac serait plus faible (à divers niveaux) voire inexistante. Ces scénarios mettent en lumière les effets néfastes de la cigarette. En effet, ils considèrent que l’espérance de vie des Belges augmenterait de 2 ans si nous vivions dans un monde où le tabac n’a jamais existé. L’âge moyen passerait donc de 81 à 83 ans.

19% de fumeurs en Belgique

Même si l’espérance de vie ne fait qu’augmenter, fumer a un impact important sur la qualité de vie. On relève 19% de fumeurs en Belgique, en ce compris 15% de fumeurs quotidiens., selon la dernière enquête de santé réalisée en 2018 par Sciensano. "Les fumeurs vivent en moyenne 4 ans de moins que les non-fumeurs et 7 ans de moins en bonne santé", explique Rana Charafeddine, chercheuse chez Sciensano. Le tabac peut être à l’origine de maladies chroniques comme le cancer, des maladies cardiovasculaires ou respiratoires et peut empirer les conditions médicales préexistantes.