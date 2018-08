Si le monde entier consommait comme la Belgique, les ressources naturelles seraient épuisées le 2 avril

Ce 1er août signe le jour du dépassement. Ceci signifie, qu'à échelle mondiale, nous avons épuisé toutes les ressources que la planète peut nous offrir en un an et que, par conséquence, nous consommons actuellement des richesses qui ne sont plus renouvelables. Cette date inquiétante reflète un problème mondial. À échelle nationale, le constat est d'autant plus accablant puisque cela fait déjà quatre mois que le jour du dépassement a eu lieu. En d'autres termes, si toute l'humanité consommait comme notre pays, il faudrait les ressources de quatre planète pour tenir un an.

L'organisation internationale Earth Overshoot Days a calculé la date à laquelle aurait lieu ce jour du dépassement si l'ensemble de l'humanité consommait comme les habitants d'un pays, pour presque toutes les nations du monde. Celui-ci est calculé en fonction de l'empreinte écologique annuelle par habitant du pays et de données recueillies par les Nations Unies en 2014. Toutes les données sont disponibles sur leur "Ecological Footprint Explorer".

Sans grande surprise, le pays qui épuise le plus rapidement ses richesses est le Qatar (9 février) suivi de près par le Luxembourg (19 février) et les Émirats Arabes Unis (4 mars). La Belgique (2 avril) se classe, elle, en 13e position sur une centaine de pays. Plus d'un mois devant la France, le Royaume Uni ou la Chine. Un très mauvais résultat donc.