Si j’organise un événement, comment contrôler la validité d’un Covid Safe Ticket ?

En Région bruxelloise, toute personne de plus de 16 ans doit présenter, dès le 15 octobre 2021, un Covid Safe Sicket (CST) pour fréquenter les restaurants, bars, centres sportifs et lieux culturels (cette liste n’est pas exhaustive). C’est à l’exploitant de l’établissement ou à l’organisateur de l’événement qu’incombe la charge de contrôler le CST des clients et des visiteurs. Il peut (ou doit) établir la liste des personnes habilitées à faire ce contrôle.

Comment contrôler les CST ?

Le CST consiste en un code QR qui s’affiche sur le smartphone du client ou du visiteur. Pour pouvoir lire ce code QR, la personne qui contrôle doit avoir téléchargé sur un smartphone l’application covidscan.be.

Lors du contrôle, en scannant le code QR, la personne est autorisée à le croiser avec les données d’identité du visiteur ou du client. Si le CST n’est pas en ordre, ou en cas de refus du contrôle d’identité, l’exploitant ou l’organisateur peut interdire l’accès à son événement ou à son établissement. Si nécessaire il peut faire appel aux forces de l’ordre.

N’importe qui peut télécharger et installer l’application CovidScan, mais elle ne sera utile que pour les exploitants des établissements ou les organisateurs des événements et les personnes habilitées au contrôle. Aucun enregistrement de données personnelles n’est autorisé, seul le nombre de visiteurs est enregistré.