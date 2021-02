"Si aucune mesure n'est prise, nous ne l’accepterons pas », déclare le directeur du théâtre Le Public

Et tant que la culture ne sera pas accessible, le directeur du théâtre Le Public, Michel Kacenelenbogen laissera pousser sa barbe et ses cheveux. "Il s’agit de la partie visible, la tristesse qu’il y a à l’intérieur. Il faut que cela sorte par quelque part et c’est par là. Je reviendrai à une coupe correcte quand tous les lieux de culture pourront rouvrir", témoigne le directeur.