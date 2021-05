Seychelles et Maldives : les plus vaccinés au monde, le plus de nouvelles contaminations aussi

Ce sont deux archipels de l’Océan indien, et tous deux connaissent le même phénomène : malgré un taux de vaccination record, parmi les plus élevés au monde, Maldives et Seychelles sont aussi en tête du hit-parade des états où le nombre de nouvelles contaminations par habitant est le plus important.

En proportion de la population, les pays ayant recensé le plus de cas lors de la semaine écoulée sont en effet, de loin, les Seychelles (4083 cas détectés pour 100.000 habitants), devant les Maldives (2393 pour 100.000 habitant).