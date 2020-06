Seyar, l'auteur du graff "Please, I can't breathe", ne veut pas que la SNCB préserve son hommage à George Floyd

Une vidéo a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours, on y voit un train avec un wagon entièrement recouvert de la phrase "Please I can't Breathe". Un hommage à George Floyd, tué par des policiers le 25 avril dernier à Minneapolis, aux Etats-Unis

Ce train a circulé en Belgique, mais c'est surtout la vidéo qui a tourné, plusieurs millions de vues, avec à l’arrivée une pétition pour que la SNCB n'efface pas le graffiti.

Nous avons pu retrouver et rencontrer l'auteur du graffiti, ou plutôt l'un des auteurs, car ils sont deux. Le graff est une collaboration entre un membre d’un groupe de Berlin et un graffeur bien connu qui se cache sous le pseudonyme de Seyar. Geoffroy Fabré l'a rencontré.

Une star du "whole car"

Seyar souhaite évidemment garder l'anonymat... disons seulement qu’il se présente comme un européen et qu'il n'est plus un jeune adolescent, ce qui n'a rien d'étonnant puisqu'il peint depuis le début des années nonante. Ces deux dernières années il est devenu l'une des principales références des graffs sur train en Europe. On voit énormément de photos de "ses" trains circuler, notamment, et c'est le cas ici, ce qu'on appelle les "whole car", des wagons entièrement recouverts de peinture.

Pourquoi a-t-il réalisé cette phrase sur ce train ?

"J’aime les concepts, j’aime faire passer des messages. Pourquoi ? Parce qu’il se passe tant d’événements en ce moment, les choses changent. Et puis, il y a eu cet événement Floyd. George Floyd n’est pas la première victime. De telles choses se passent aussi ici. On a fait le train et puis un ami a fait cette vidéo et elle s’est propagée très vite parce que les gens se sentent concernés par l’événement."

En Belgique une pétition a été lancée pour que la SNCB n'efface pas le graff pendant au moins 100 jours. Que pense-t-il de cette pétition signée par plus de 7000 personnes ?

"Ne pas nettoyer car il y a une pétition, pour moi, ce n’est pas nécessaire. On ne veut pas acculer la SNCB et la mettre au pied du mur, on veut juste s’exprimer. Ils nettoient, on peint, ils nettoient et c’est comme ça, c’est le jeu. Le but n’est pas de gagner la bataille ou quelque chose comme ça. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai choisi de vous répondre. Je ne veux pas qu’ils croient que nous sommes contre eux et qu’on fait ça pour leur faire du mal. Pas du tout. Ce n’est pas ça."

"O n utilise de la peinture qu’ils peuvent enlever facilement"

La SNCB évidemment ne voit pas les choses de la même manière. Elle se dit sensible au message, mais elle dit aussi que le faire passer en peignant sur un train, c'est du vandalisme. Un point de vue que l’auteur ne partage pas.

"Pas du tout. Aujourd’hui, les trains sont recouverts d’une couche d’anti-graffiti. Ils les nettoient assez facilement, comme on nettoie des vitres. On utilise de la peinture qu’ils peuvent enlever facilement. Si on utilisait un autre type de peinture alors on pourrait parler de dégâts parce qu’il faudrait quasi repeindre tout le train. Je suis un graffeur, mais pour moi ce ne sont pas vraiment des dégâts. On ne casse pas de fenêtre, ni rien d’autre. Ok, on peint sur la propriété de quelqu’un d’autre, mais ce n’est pas violent. On ne veut pas blesser des gens, on veut juste s’exprimer et je trouve que c’est une bonne manière de le faire parce que le train va d’un point à un autre et tout le monde peut le voir."

De toute façon, la SNCB n'a pas attendu son feu vert pour procéder au nettoyage. Quant à savoir où le wagon a été peint… pas de réponse, le mystère restera entier. Nul doute que la SNCB s'efforce aussi de la percer.