Sexualité des personnes âgées: "le désir ne meurt pas forcément avec l'âge"

L’asbl "Question Santé" sort une brochure, "La chanson triste des vieux amants" sur la sexualité de nos aînés. Un sujet quelque peu tabou, comme si la sexualité des personnes âgées nous choquait. Mais, pourquoi ? "Il est certain que la sexualité de ses parents ou grands-parents n’est pas si simple que cela, mais ce n’est pas la seule raison qui fait que ce sujet est un peu occulté. Penser à la sexualité des aînés est quelque chose de compliqué de manière générale. En réalité, il y a énormément de normes, de préjugés et de représentations négatives par rapport aux sexualités qui ne sont pas des sexualités qui ne concerneraient que les jeunes et les beaux. Les corps vieillissants, les personnes âgées, on n’a pas envie d’imaginer qu’ils puissent avoir une sexualité", déclare Pascale Gruber, journaliste à "Question Santé".

Mais, comme l’affirme Pascale Gruber, "le désir ne meurt pas forcément avec l’âge. Il y a très peu d’études qui sont réalisées sur ce sujet-là, mais dans les études qui ont été faites, il y en a une qui a été faite en France, dans laquelle 71% des personnes de 80 à 102 ans admettent avoir un intérêt pour la sexualité. Cela va des caresses jusqu’à plus si affinités ou si possibilités".

Si le sujet est un peu occulté dans la société, l’est-il également dans les maisons de repos ? "On a l’impression que c’est très variable, en réalité. Dans certaines, on y a beaucoup réfléchi, et dans d’autres, on n’y a pas réfléchi du tout. Or, le fait d’y réfléchir est vraiment révélateur de la manière dont on respecte la personnalité des personnes, dont on respecte le fait qu’elles sont en vie et qu’elles ont le droit d’avoir des chagrins d’amour. C’est la vie. Ils y ont droit."

"Les relations font partie de la vie et de la vie des personnes âgées aussi"

Et ne pas penser à cette problématique présenterait des risques, d’après elle. "On risque de tomber dans l’infantilisation, la dépersonnalisation des personnes âgées et on risque également de leur imposer notre propre vision. Si on a l’impression que c’est sale, que ce sont de vieux pervers, on va évidemment interdire à ceux qui aimeraient avoir des relations, d’en avoir. "Pourtant, assure-t-elle, avoir des relations permet de se sentir mieux. Aucune étude et aucun spécialiste ne vont vous dire que c’est mauvais pour les personnes âgées que d’être amoureux ou simplement que d’avoir une vie sexuelle, même sans être amoureux, simplement d’être reconnu dans le regard de l’autre, de plaire, d’être ensemble. Tout cela fait partie de la vie et de la vie aussi quand on est très très âgé."