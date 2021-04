Sexisme, racisme ? Les chants d'étudiants dans le viseur de l'UCLouvain

Dans les rues de Louvain-la-Neuve, inutile de chercher bien longtemps pour trouver un étudiant qui accepte d’entonner "La digue du cul" ou "La petite Charlotte". Même si les soirées et les baptêmes sont annulés depuis le début de la pandémie de Covid-19, ceux qui évoluent dans les cercles connaissent bien les chansons de guindaille. La plupart d’entre eux sont partagés entre l’envie de défendre la tradition et le malaise ressenti en énonçant certains passages face caméra.

Des changements, certains sont prêts à les opérer. D’autres, en revanche, sont agacés par le politiquement correct, y compris certaines étudiantes : "je pense qu’il faut prendre ça au second degré, sinon on va tout restreindre et on ne pourra plus rien faire", lance une jeune femme.

Celui qui a lancé ce débat, c’est Philippe Hiligsmann, le vice-recteur aux affaires étudiantes : "Il y a des chants sexistes, antisémites, racistes. Même si ces chants font partie d’une tradition orale, je pense qu’il faut avoir une réflexion sur la portée qu’ils peuvent avoir."

Philippe Hiligsmann a quelques idées, mais ce sont les étudiants qui, selon lui, doivent être à la manœuvre : " ce n’est pas moi qui vais imposer quoi que ce soit. Mais on peut éventuellement imaginer une mise en contexte de sorte que le lecteur soit averti de la portée de certains textes."