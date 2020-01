Sewelô: le deuxième plus gros diamant brut au monde qui sera taillé à Anvers est présenté à Paris

Le deuxième plus gros diamant brut au monde est présenté à Paris - Le diamant brut sera taillé... La maison Louis Vuitton commence à présenter ce mardi à Paris une pierre hors norme à une poignée de clients triés sur le volet. La société spécialisé dans le luxe espère s'imposer grâce à elle dans le cercle fermé de la haute joaillerie et tenter de séduire un acheteur potentiel. Ce diamant brut gros comme une balle de tennis est baptisé "Sewelô", ce qui signifie "découverte rare" dans la langue tswana, parlée au Botswana où il a été extrait. Avec un poids de 1758 carats (soit environ 350 grammes) la pierre s'impose comme le deuxième plus gros diamant brut au monde après le "Cullinan" et ses 3100 carats, découvert en Afrique du Sud en 1905.