Seul 1 enfant sur 4 est attaché correctement en voiture: comment réduire les risques pour nos jeunes passagers?

Ce mercredi, l'Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) lance une vaste campagne pour sensibiliser à un usage adéquat de la ceinture de sécurité pour les enfants. Au travers d'affiches au bords des autoroutes, cet organisme pointe un chiffre interpellant en matière de sécurité infantile dans la voiture : seul un enfant sur quatre serait bien attaché. Sachant ce taux d'insécurité pour nos têtes blondes, comment fait pour contribuer à faire grimper ces chiffres et pouvoir prendre la route en toute bonne âme et conscience pour nos enfants.

"Bien attachés dans le siège adapté", c'est le nom de la campagne d'affichage flambant neuve divulguée ce 9 janvier par l'AWSR. il faut dire qu'en matière de ceintures attachées pour nos enfants, le chemin est encore long. Le 20 février 2018, l'Institut belge pour la sécurité routière (VIAS) a dévoilé un rapport stipulant que les trois quarts des enfants étaient mal attachés, que ce soit à cause de la ceinture, du rehausseur ou d'une mauvaise position.

Lorsqu'on sait que plus d'un enfant sur dix n'est pas attaché du tout (13%) et qu'en général, les passagers situés à l'arrière du véhicule sont 86,3% à être attachés contre 95,2% pour ceux à l'avant, l'appel de l'Agence en matière de sécurité routière est surtout une alerte. Mais comment fait pour limiter les risques au maximum et pour que nos enfants soient passagers en toute sécurité ?

Un dispositif adapté à la taille de son enfant

Les règles en matière de dispositifs destiné à installer son enfant dans sa voiture son strictes. Elles concernent le type d'appareil à installer dans votre auto mais aussi le poids de l'enfant. La loi stipule clairement que tous les enfants qui mesurent moins d'1 mètre 35 doivent voyager dans un dispositif de retenue qui leur est adapté. Ainsi, au fur et à mesure que l'enfant grandit, le dispositif qui lui est destiné dans la voiture évolue. Il en existe 3 types :

Groupe 0+ : il s'agit du dispositif adapté aux enfants entre 0 et 13 kilos, à savoir les plus petits bébés. Généralement, il s'agit d'un siège sous forme de landau dans lequel le bébé est installé et attaché. Ce dispositif est fixé au siège de la voiture et retenu par la ceinture de sécurité ou une base "Isofix", c'est à dire fixée directement au siège.

Au-delà de 36 kilo, vient la nécessité pour l'enfant se s'attacher seul, assis directement sur le siège de la voiture.

Bien fixer le dispositif au siège de la voiture

Quel qu'il soit, le dispositif doit toujours être correctement fixé au siège de la voiture, sinon l'enfant ne bénéficie pas de la sécurité garantie par ce complément au siège de votre véhicule.

En ce qui concerne les appareils du groupe 0+, il est conseillé de d'installer l'enfant dos à la route, c'est-à-dire qu'il regarde en direction du dossier du siège de la voiture. Mais pourquoi exactement ? Cela est dû au poids de la tête de l'enfant, qui est beaucoup plus lourd que celle d'un adulte. Sachant cela, si un accident survient et que l'enfant fait face à la route, sa tête est projetée en avant et le choc se concentre sur les vertèbres cervicales, ce qui peut causer la paralysie ou la mort. Lorsqu'il est place dans l'autre sens sa tête est retenue par le dossier du dispositif (souvent un landau à fixer sur une "base").