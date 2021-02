Seuils à atteindre pour assouplir les mesures : Frank Vandenbroucke prêt à revoir le critère des 800 cas par jour

Pour pouvoir éventuellement commencer à assouplir les mesures sanitaires, les autorités avaient en décembre dernier, fixé des seuils à atteindre : 800 contaminations par jour pendant trois semaines au moins et 75 hospitalisations par jour pendant une semaine. Ce mardi néanmoins, le ministre fédéral de la santé, Frank Vandenbroucke semble envisager de revoir (un peu) ces seuils, la vaccination aidant.

En effet, actuellement on compte en moyenne 2212,4 contaminations quotidiennes dans le pays. Un chiffre en légère diminution. Et en moyenne, 121 personnes sont admises à l’hôpital par jour. Des chiffres qui tendent à se stabiliser depuis plusieurs jours. C’est d’ailleurs ce qu’a indiqué Yves Van Laethem ce mardi, en conférence de presse. "Le virus n’a pas changé sa contagiosité et nous tenons toujours bon. Le plateau se poursuit : il n’augmente pas, il ne diminue pas", a-t-il indiqué ce mardi.

Lueur d’espoir ?

Ainsi, la décrue semble lente à opérer. Et nous sommes encore loin des seuils exigés pour commencer à envisager un véritable assouplissement des mesures sanitaires.

Mais Frank Vandenbroucke a indiqué ce mardi, que "nous pourrions peut-être envisager de revoir le seuil des 800 contaminations par jour. Mais je reste convaincu que le seuil des 75 hospitalisations quotidiennes reste un référentiel de sécurité important".