Série d'été: Bessie Stringfield "la reine des motardes"

Vous les connaissez moins. Retrouvez cet été, sur les Grenades, les destins incroyables de femmes qui ont marqué l’histoire, pirate, pilote ou rockeuse. Une série concoctée par Maïté Warland.

Aujourd’hui, enfourchons une superbe Indian et fonçons découvrir le portrait de la première femme noir motarde des USA !

Bessie voit le jour en 1911 à Kingston en Jamaïque. Elle est métisse. Sa maman est une hollandaise blanche, son papa un jamaïcain.

Peu de temps après sa naissance, la famille déménage à Boston pour une vie meilleure. Quelques années plus tard, une épidémie de variole emporte sa mère et Bessie est placée dans un orphelinat à 5 ans. Elle sera ensuite adoptée par une irlandaise blanche très croyante qui l’élèvera comme sa fille.

Passionnée de vitesse et de belles cylindrées, la jeune femme demande à ses 16 ans de recevoir une moto. Sa mère cède et lui offre une Indian Scout de la marque Indian Motorcycle Compagny.

Il y a un seul souci… Bessie ne sait pas conduire ! Qu’à cela ne tienne, elle décide d’apprendre seule.

C’est à 19 ans, en 1930, que Bessie se lance dans son premier voyage : elle part explorer les Etats-Unis. Pour choisir où elle part, Bessie lance une pièce d’un penny sur une carte routière, là où la pièce tombe, c’est là que Bessie ira.

En 10 ans, Bessie parcourt ainsi 8 fois les Etats-Unis de long en large, bravant les stéréotypes et les clichés racistes.

Une femme à moto, c’est déjà rare… Mais alors une femme noire à moto dans les années 30, c’est presque incroyable.

Renversée par un camion et obligée de dormir dehors

La motivation de Bessie ne faiblit pas, malgré les attaques dont elle fût victime.

La tradition à l’époque est que les habitants le long des routes accueillent régulièrement des voyageurs. Le souci c’est que la ségrégation est encore très forte aux Etats-Unis, surtout dans les états du sud, et rares sont les blancs à bien vouloir accepter d’héberger Bessie. Elle passe de nombreuses nuits couchées sur sa moto.

Excédé par son aplomb, un camionneur blanc ira même jusqu’à la renverser exprès. Poursuivie par des membres du Kluklux Clan en Géorgie, elle sauve sa peau en sautant sur sa moto.

Pour gagner sa vie, et financer ses voyages, Bessie réalise des cascades à moto. Elle a bien tenté de faire des courses, mais c’est une femme. Et les femmes sont interdites de courses… Alors Bessie se déguise en homme mais lorsqu’elle arrive sur le podium (ce qui arriva souvent) et qu’elle enlève son casque, révélant son épaisse chevelure, elle est contrainte de rendre son prix, et l’argent qui va avec.

Lorsque la seconde guerre mondiale éclate, Bessy entre à l’armée. Elle servira son pays à dos de Harley Davidson. Elle est messagères entre les différentes bases situées sur le sol américain.

"Nigger women are not allowed to ride motorcycles "

Après la guerre, Bessie s’installe sous le soleil de Miami… Mais est toujours harcelée à cause de sa couleur de peau. Un policier lui dira même cette phrase : "Les femmes nègres ne sont pas autorisées à conduire des motos".

Bessie décide alors de défier le chef de la police de Miami sur leurs aptitudes à moto. Elle remporte ce défi haut la main et gagne le droit de rouler à moto comme elle veut, où elle veut (en respectant la loi évidemment).

The Motorcycle Queen of Miami

Après avoir obtenu son diplôme d’infirmière, Bessie décide de fonder son propre club de motardes le " Iron Horse Motorcycle Club" et devient une véritable célébrité.

Dans sa vie, Bessie eu au moins 27 Harley Davidson, visita tous les états américains ainsi que le Brésil, Haïti et plusieurs pays européens.

Bessie Stringfield meurt en 1993, des suites d’une crise cardiaque. Son médecin lui avait bien demandé d’arrêter la moto… En vain !

Comme toujours, les hommages arriveront après sa disparition. En 1990, la Fédération Motocycliste Américaine (AMA) lui rend hommage lors de l’ouverture de son musée à Pickeringhton dans l’Ohio. En 2000, un prix est créé : le " Bessie Stringfield Award " qui honore l’américaine de l’année dans le domaine de la moto.

En 2002, elle entre au panthéon de la moto américaine : The Motorcycle Hall Of Fame.

Chaque année, son club de motardes, qui existe toujours, lui rend hommage en traversant les Etats-Unis. Que des femmes noires, chevauchant de grosses cylindrées.