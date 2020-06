Serez-vous rapatrié si vous contractez le coronavirus pendant vos vacances à l'étranger ?

Les frontières ne sont pas encore ouvertes, mais c’est désormais une question de jours : à l’intérieur de l’Europe, ou plus précisément de l’espace Schengen (à savoir les pays membres de l’UE, à l’exception de la Croatie, la Roumanie, la Bulgarie, Chypre, et l’Irlande, et ces quatre pays : la Norvège, la Suisse, l’Islande et le Lichtenstein), elles devraient l’être bientôt, ce qui va permettre à ceux qui en ressentent l’envie de partir en vacances ailleurs qu’en Belgique.

En voiture, en avion, peut-être même en train ? Ce qui est sûr, c’est que, quelle que soit la destination, le coronavirus n’aura pas totalement disparu. Que le choix se porte sur les plages ensoleillées du sud de l’Europe, sur le charme de la mer Baltique, sur les envoûtantes balades en montagne ou encore sur les merveilles d’une capitale baroque arrosée par le Danube ou la Vltava, ces vacances ne seront pas comme les précédentes : une série de mesures sanitaires devront être respectées, à commencer par la distanciation sociale ou l’hygiène des mains.