Sept idées d'activités à faire par temps de pluie

Ce lundi matin à 8 heures, c’était la troisième phase de distribution des Pass VisitWallonia. Après quelques difficultés au démarrage en raison d’un souci technique, plus de 25.000 ménages ont pu bénéficier de l’offre. Initialement, il était prévu d’en distribuer 20.000, mais il restait 5000 PASS supplémentaires provenant du solde des non utilisés lors de la deuxième diffusion. Le tout est parti en pratiquement 20 minutes, comme lors des précédentes phases au mois d’octobre et mai.

Un succès indéniable, d’autant plus en cette année, à nouveau marquée par la pandémie et où l’organisation de voyages n’est pas de tout repos. Mais pour celles et ceux qui restent en Belgique on ne peut pas dire que la météo soit particulièrement clémente en ce début du mois de juillet et où la première quinzaine de la saison estivale rime plus avec orages qu’avec canicule.

Pas de panique, avec ou sans le pass, la Wallonie regorge d’activités à faire, y compris par temps de grenouille. Escape game, science, ou encore art, il y en a pour tout le monde. Voici une petite sélection.