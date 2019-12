Photo du trou noir, l'homo luzonensis... 7 découvertes scientifiques qui ont marqué 2019

►►► À lire aussi : La première image d'un trou noir a été dévoilée

L'Homo luzonensis, la nouvelle espèce humaine

Des chercheurs ont découvert une nouvelle espèce humaine aux caractères morphologiques singuliers, qui vivait sur l'île de Luçon, aux Philippines, il y a plus de 50.000 ans.

Arrokoth, le corps céleste le plus lointain

Le corps céleste le plus lointain jamais observé de près a été officiellement renommé Arrokoth, ce qui signifie "ciel" dans la langue de la tribu amérindienne Powhatan. Vestige glacé de la formation du système solaire, Arrokoth se trouve dans la ceinture de Kuiper, elle-même située à quelque 4,8 milliards de kilomètres du Soleil.

Une analyse ADN permet d’identifier un tueur en série

Les services de police américains ont créé leurs propres bases de données ADN, qui a permis d’identifier un suspect dans l’affaire du Golden State Killer, un tueur en série qui a commis au moins 12 meurtres et 50 viols en Californie dans les années 70-80.

L’intelligence artificielle gagne au poker à six

Après les dames, les échecs, le jeu de go et le poker à deux, une intelligence artificielle a battu des champions de poker dans des parties à six, ont annoncé des chercheurs de l'université Carnegie Mellon et de Facebook.

Google atteint la suprématie quantique

Le géant informatique américain Google a franchi une étape importante désignée sous le nom de "suprématie quantique" en fabriquant une machine aux capacités bien supérieures à celles des ordinateurs classiques les plus puissants.

Un médicament contre la mucoviscidose voit le jour aux USA

Trente ans après la découverte du gène causant la mucoviscidose, un nouveau médicament a été approuvé aux Etats-Unis pour les malades de plus de 12 ans et offrant une efficacité "impressionnante" par rapport à ce qui existait jusqu'à présent.

