Séparation de parents au tribunal : le "consensus parental", un modèle pour éviter l’escalade du conflit

Le ministre de la Justice Vincent Quickenborne va rendre visite ce jeudi à Marie-France Carlier, juge de la famille et de la jeunesse au tribunal de première instance de Namur. Il s’intéresse au modèle dit du "consensus parental" lors de séparations de parents appliqué par Marie-France Carlier. Dans ce modèle, il s’agit avant de faire de la prévention et d’empêcher autant que possible la rupture de liens entre parents et enfants. Invitée de La Première ce matin, la juge explique comment et pourquoi elle a adopté ce fonctionnement.

Pourquoi avez vous importé ce modèle dans votre tribunal ?

Marie-France Carlier : "C’était le même constat fait par le juge Jürgen Rudolph en 1992, en Allemagne : les longueurs de la procédure, les lenteurs pour fixer les dossiers, les rapports stigmatisant des experts et parfois les horreurs qu’on lisait dans les conclusions intensifiaient le conflit au lieu d’y mettre fin. Dès lors, je me suis inspirée du Modèle de Cochem en Allemagne. Je n’ai donc fait qu’implémenter ce modèle à Dinant en avril 2012."

Il s’agit de faire davantage collaborer les parents, mais pas qu’eux, il y a d’autres personnes qui sont impliquées dans ce modèle ?

"Oui, il s’agit de responsabiliser les parents sur la souffrance des enfants durant leur séparation et surtout lorsqu’il y a des conflits. Et pour cela, il existe à Dinant une coopération interdisciplinaire et une gestion rapide de la situation pour justement les responsabiliser.

Depuis 2012, le Barreau s’est officiellement impliqué dans ce modèle et travaille avec nous. Nous avons également une commission pluridisciplinaire qui se réunit trimestriellement et où on aborde tous les points difficiles, avec tous les intervenants : le Barreau, bien entendu, les experts, les psychologues, le SAJ, le SPJ, la Maison de justice. On apprend à se connaître et on apprend à travailler de la même manière dans notre arrondissement."

Eviter que le tribunal fasse des parents des adversaires pour organiser une coparentalité, c’est compliqué ?

"Effectivement, quand les parents arrivent au tribunal, ils ont l’impression qu’ils deviennent adversaires et qu’ils doivent se battre, se défendre. On dit par exemple 'attaquer en justice'. Mais non. Le travail en amont fait par le Barreau, c’est de leur apprendre que tout va bien se passer, qu’il y aura une certaine sérénité dans les débats durant les audiences et qu’il n’y aura jamais de dénigrement de l’un ou de l’autre. On essaye justement d’inciter les parents à trouver le meilleur accord pour leurs enfants."

Faudrait-il implémenter ce modèle du consensus parental partout ? Est-ce que le ministre de la Justice a raison de venir s’en inspirer auprès de vous ?

"Bien sûr, il a raison de s’en inspirer. Il y a déjà d’autres pays qui sont intéressés et je trouverais ça dommage que tous les arrondissements de Belgique ne puissent pas s’en inspirer. Parce que l’idée est effectivement d’aider ces parents à ne plus revenir au tribunal. Ce n’est pas là qu’on doit gérer les séparations. On devrait nous laisser, nous les juges, gérer vraiment les gros dossiers et les dossiers très lourds.

Plein de parents sont très capables de gérer eux-mêmes leur séparation

Il y a plein de parents qui viennent au tribunal, mais qui sont très capables de gérer eux-mêmes leur séparation, avec l’aide, bien entendu, de médiateurs et des aides extérieures."

Si on implante davantage ce modèle du consensus parental, on va quelque part désengorger les tribunaux ?

"Je pense que oui. Je pense que beaucoup de parents ne devraient pas se retrouver au tribunal. C’est bien dommage parce que ce sont des parents qui s’entendent parfois bien, mais parce qu’il y a un avocat qui ne porte pas bien la parole de son client, qui met de l’huile sur le feu, l’escalade qui démarre. Et ça, c’est dommage. Donc oui, je pense que ça pourrait désengorger les tribunaux, mais il faudrait créer d’autres lieux."

Suite à cette séparation, certains parents sont confrontés au rejet de leur enfant. On en parle trop peu ?

"Oui, on oublie toujours qu’il y a beaucoup de parents qui, suite à cette séparation qui se passe mal, sont rejetés par un de leurs enfants ou par tous leurs enfants. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive parce qu’ils avaient avant un très bon lien avec cet enfant.

L’enfant perd tout bon souvenir avec ce parent

En fait, ce que fait l’enfant… C’est s’allier fortement avec un parent et rejeter l’autre parce que le parent avec lequel il s’allie ne cesse de dénigrer l’autre et se victimise. Il va dire : 'Tu vois, ton père nous a abandonnés, il ne paye pas la contribution alimentaire, il a encore fait ça, il a encore fait ça'. Et il y a un tel climat de dénigrement que l’enfant ne sait plus quelle est la vérité et il perd tout bon souvenir avec ce parent.

Ce n’est pas un problème de genre, ça peut être autant de mères que de pères qui ne voient plus du tout leur enfant. Et ça, bien entendu, c’est dans des situations où on n’agit pas vite. C’est pour ça que nous essayons d’agir immédiatement sur le conflit parce que les gens mélangent souvent le litige (qui se règle au tribunal) et le conflit. Le conflit, c’est tout le relationnel, l’émotionnel, les rancœurs, les non-dits."