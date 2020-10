Senior Montessori: "Personne n’a envie de terminer son expérience humaine dans des conditions pareilles"

L’ASBL bruxelloise Senior Montessori vient de remporter le prix de l’économie sociale.

Avec son équipe, Simon Erkes forme des professionnels. Ça, c’est leur métier. Ils forment par exemple des infirmières de maison de retraite, des kinés, des médecins ou des aides-soignants. Ils les forment à responsabiliser et à humaniser les personnes âgées. Ça, c’est leur leitmotiv : avoir un autre regard sur le vieillissement.

"Le regard sociétal qui est porté aujourd’hui sur l’avancée en âge est plutôt raccroché à des représentations négatives de décrépitude, de fragilité, de perte, explique Simon . Ce regard négatif est stigmatisant et on a tendance à réduire ces personnes à leur situation d’âge et à leurs difficultés. " Il est comme ça parce qu’il est vieux ". " Il est comme ça parce qu’il a tel diagnostic ". Et c’est finalement très réducteur et ça met bien souvent les accompagnants formels ou informels dans des situations d’impuissance. " On ne sait rien y faire puisque c’est parce qu’il est vieux ". Et on voit finalement aujourd’hui que face aux difficultés de l’accompagnement au quotidien, on doit rouvrir le champ des possibles pour tous les accompagnants, professionnels comme proches."

La réalité quotidienne aujourd’hui serait déshumanisée pour les aînés et pour les professionnels qui les accompagnent. Et il en découle un système où les aînés sont finalement invisibilisés par leur situation de vie: "Personne n’a envie de terminer son expérience humaine d’existence dans des conditions pareilles".

Cette approche différente du vieillissement aussi une dimension économique.

Pour Simon Erkes, cette crise du coronavirus exacerbe le fait que le système existant ne convient à personne: "Il n’est pas pérenne, il n’est pas durable économiquement face aux enjeux de vieillissement de la population qui vont se présenter, il n’est pas résilient dans sa capacité à s’adapter à des situations particulières et il n’offre pas une vie de qualité à l’ensemble des parties prenantes — familles, professionnelles ou habitants."