Semaine européenne de la mucoviscidose : 1320 patients belges en manque de visibilité

"Mon pancréas n’absorbe pas correctement les graisses ou les vitamines qui se trouvent dans les aliments, explique Tatiana, et ces médicaments aident à ça. Puis il y a des médicaments pour mon foie, pour mon estomac, des compléments de vitamines, des antibiotiques, il y a un peu de tout. Je prends ça depuis que je suis toute petite, donc ça ne me gêne plus".

En Belgique, 1320 personnes sont atteintes par la mucoviscidose. Cette maladie rare est la plus courante des maladies génétiques graves chez nous. Pourtant, les patients se sentent parfois discriminés. Ils plaident pour une meilleure visibilité de la maladie afin d’encourager la recherche et une meilleure compréhension de leur situation. L’espérance de vie des patients qui naissent aujourd’hui ne s’élève qu’entre 40 et 50 ans.

"Je peux dire que les deux premières fois, ils étaient compréhensifs. Mais ça ne dure jamais très longtemps. Je pense que dans ces cas-là, le business prend le dessus par rapport à l’humanité. On vous fait bien comprendre que vous êtes un bon élément, mais que vous êtes trop absente et qu’ils peuvent engager quelqu’un en bonne santé, qui sera pour le coup peut-être aussi un bon élément, mais qui n’aura pas d’absence, donc à ce niveau-là, on a un sacré désavantage", déplore la jeune femme.

"Quand on est adolescente, on a envie de voir ses copines ou de sortir faire d’autres choses, mais non. Enfin je pouvais les faire, mais je devais d’abord penser à rentrer pour faire tel ou tel aérosol, tel ou tel exercice de kiné ou alors je ne pouvais pas y aller parce que j’avais rendez-vous chez le kiné, se souvient Tatiana. J’ai eu une période très compliquée dans l’adolescence pour accepter ma maladie, mais au final je n’avais pas le choix, il fallait faire avec".

Tatiana a trois mois quand on lui découvre cette maladie génétique. La mucoviscidose perturbe gravement ses systèmes respiratoire et digestif. Alors depuis toujours, son quotidien est rythmé par les séances d’aérosols et de kiné respiratoire. Des traitements lourds qui n’ont pas été toujours faciles à vivre, surtout à l’adolescence.

Pour vivre plus longtemps, Tatiana suit son traitement le plus sérieusement possible © RTBF

Vivre plus longtemps pour fonder une famille

Alors aujourd’hui, Tatiana se concentre sur sa santé. Régulièrement, elle pratique du sport et de la danse. Actuellement, son espérance de vie ne dépasse pas 50 ans. La jeune femme veut donc stabiliser la maladie, parce qu’elle a désormais un rêve : fonder une famille.

"Je ne peux pas juste me dire, tiens j’ai envie de faire des enfants et puis ne plus être là. Donc j’essaye de prendre soin de moi un maximum pour que si ça arrive un jour, je puisse en profiter le plus longtemps possible", nous confie Tatiana.

La recherche avance, les médicaments coûtent cher

Aujourd’hui, 1320 patients sont atteints par la mucoviscidose en Belgique. Leur espérance de vie ne cesse d’augmenter grâce aux avancées de la médecine, et les espoirs sont grands.

"Il y a une nouvelle génération de médicaments qui arrivent sur le marché qui s’attaquent à la cause de cette maladie et qui essayent de stabiliser le déclin ou même d’améliorer la fonction pulmonaire et la stabilité générale du patient, explique Stefan Joris, directeur de l’Association Muco. Mais ils sont fort chers et ne sont pas tous remboursés actuellement en Belgique alors qu’ils le sont parfois dans les pays voisins".

La mucoviscidose est d’ailleurs une maladie coûteuse. Une grande partie des soins sont remboursés, mais d’autres pas. Suppléments nutritionnels, antibiotiques, nourriture par sonde parfois nécessaire, l’Association Muco estime qu’environ 400 euros par mois restent à charge du patient. Chaque année, grâce aux dons qu’elle récolte, elle dépense ainsi 2 millions d’euros en aide directe ou indirecte aux patients belges.

Améliorer la visibilité

Tatiana espère qu’une meilleure visibilité de sa maladie aidera à lutter contre les discriminations et à sensibiliser les autorités.

"Plus il y aura de personnes au courant de la maladie et de ses impacts sur nous, plus on sera aidés à encourager la recherche et plus on sera compris dans ce qu’on vit tous les jours", nous confie-t-elle.

En Belgique, une personne sur vingt est porteuse du gène responsable de la mucoviscidose. Tous les dix jours, un enfant atteint de cette maladie grave vient au monde chez nous.

L’Association Muco a lancé une grande campagne de vente de chaussettes, les mucosocks, afin de récolter des fonds pour la recherche. Une bonne idée à glisser sous le sapin cette année.