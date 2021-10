Semaine de la santé mentale : l’importance d’une prise en charge précoce

Un tiers de la population souffre à un moment ou l’autre de sa vie d’un problème de santé mentale. La prise en charge le plus tôt possible est un facteur important pour une amélioration rapide. Cette deuxième semaine d’octobre est dédiée cette année 2021 à l’importance de cette prise en charge précoce.

Accepter sa maladie

Ringo a 49 ans, il est arrivé à la clinique Fond’Roy, à Uccle, il y a un mois et demi. Il souffre de troubles bipolaires. "Pour moi, cela se passe bien. Avec la psychologue et la psychiatre on a beaucoup travaillé sur mes problèmes. J’ai appris à reconnaître mes symptômes, quand je veux arrêter mon traitement je sais que je suis en phase haute, je me sens invincible".

Ringo quitte Fond’Roy la semaine prochaine. Avant de rentrer chez lui, il va transiter par un autre centre, à Thuin, pour un retour en douceur à la vie active. "J’ai accepté la maladie, maintenant, parce qu’avant je ne l’acceptais pas".

L’importance de l’entourage

Avant son hospitalisation, Ringo s’est disputé avec son entourage qui l’exhortait à se faire soigner. Caroline Depuydt est médecin chef de service à Fond’Roy : "Plus vite une phase maniaque est prise tôt, moins les traitements sont importants et plus vite elle s’apaise. Plus tard on la prend, plus cela va être compliqué à gérer, avec des conséquences lourdes, par rapport à l’entourage".

L’entourage qui tient un rôle clé, de lanceur d’alerte que le malade n’est pas toujours prêt à écouter. Aujourd’hui, Ringo se sent bien, apaisé, son traitement a été adapté pendant son hospitalisation. Il se donne 3 mois pour retrouver une vie "normale". "Le temps est important", estime la doctoresse Depuydt.

Les mots pour le dire

Que dire à quelqu’un qui ne se sent pas bien ? "Lui dire, c’est normal, ça arrive à tout le monde, tout le temps. Il faut rassurer la personne, évaluer avec elle ce qui se passe, depuis combien de temps, l’emmener chez un psychiatre", conseille Caroline Depuydt. Les signes qui doivent inquiéter : grosses insomnies, idées noires, l’impression qu’on ne s’en sortira jamais.

Une prise en charge médicale, précoce et adéquate est indispensable pour avoir un diagnostic, un traitement qui soit adapté. C’est l’occasion de remonter la pente, de retrouver du lien et de la confiance.