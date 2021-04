Semaine de la Ligue Braille : l'importance de poursuivre un travail passionnant, malgré des problèmes de vue

Ce lundi débute la Semaine de la Ligue Braille. Le moment de sensibiliser aux problèmes de vue de la population, problèmes qui peuvent être d'ordre très différent. Ainsi l'exemple de Nathalie Robie, interrogée dans Matin Première par Sophie Brems.

Nathalie Robie, souffre depuis 30 ans d'un glaucome juvénile. Une maladie évolutive, qui, depuis plus de 20 ans, lui a fait perdre la vision de l’œil droit. "A gauche, il me reste une vision très réduite d’un demi champ visuel, donc, entre guillemets, comme dans un trou de serrure, plus différents petits inconvénients autres".

Notamment la perte du relief, et l'incapacité à pouvoir lire les caractères habituels d'imprimerie. "Mais ça me permet quand même de continuer à voir assez distinctement les choses". Mais une loupe ne la quitte pas. Pas question de conduire, non plus, et c'est cela qui l'impacte le plus : "comme on vit dans une région rurale, avec peu de moyens de transport, c’est ce qui est le plus invalidant".

Intégrée dans le milieu du travail

En revanche, Nathalie Robie est parfaitement intégrée dans le milieu du travail : infirmière en chef adjointe au CHU Mont-Godinne, entre Yvoir et Namur, elle a bénéficié grâce au soutien de la Ligue Braille d'adaptation au niveau de son emploi.

"Je travaille dans un bloc opératoire et ça fait juste un an que j’ai vraiment eu une dégradation de ma vision. Quelques mois après, j'ai soumis un projet et ma hiérarchie m’a suivie directement, parce que j’ai la chance de travailler dans une institution qui pousse les gens à revenir au travail et adapte leur poste de travail".

Si toute l'adaptation n'est pas encore terminée, Nathalie Robie bénéficie déjà d'un plus grand écran, d'un autre clavier et bientôt, d'une loupe électronique, entre autres.

Grâce à ce nouveau projet, je peux travailler pour le patient, mais en amont

Alors, c'est sûr, il lui a fallu s’éloigner du contact patient. "Mais grâce à ce nouveau projet, je peux travailler pour le patient, mais en amont, parce que mon travail a maintenant une part d’administratif, mais aussi une énorme part d’amélioration continue — procédures, formations, accueil des nouveaux, des stagiaires, etc. — ce qui fait que quand on améliore le quotidien du personnel, j’espère que le personnel est plus heureux et prend donc encore mieux en charge le patient".

Nathalie Robie a dû abandonner des pans de son travail, qui la passionnaient : la gestion du bloc en lui-même, de l’urgence. "Ce sont des choses que je ne sais plus faire parce qu’il me faut un peu plus de temps, il me faut toujours ma loupe en main pour lire quoi que ce soit, et il faut être sécure pour le patient et pour soi. Il faut donc apprendre à connaître ses limites".

Ce qui n'empêche en rien l'intégration au sein de l'équipe : Nathalie Robie le souligne : elle se sent intégrée à 100%.

Le Covid complique les choses

Reste la période actuelle et les mesures barrière anti-covid, qui compliquent sérieusement la vie des personnes malvoyantes : "moi, j’ai encore la chance d’avoir un résidu visuel qui me permet d’estimer les distances. Mais par exemple, tout ce qui est banderoles à rayures pour indiquer les chemins à suivre, ça, pour moi, c’est très compliqué".

Compliqués également les déplacements en bus. "Avec le Covid, le problème est aussi qu’on doit rentrer par l’arrière et que le chauffeur est isolé des passagers avec un plastique. Et donc, par exemple, quand on veut un renseignement, c’est beaucoup plus difficile de se faire comprendre. Le chauffeur ne peut plus avoir de contact avec nous, donc si je ne sais pas ce qu’il faut valider exactement, il ne sait pas m’aider en direct".

Mais ces obstacles semblent relativement faciles à surmonter pour Nathalie Robie, heureuse avant tout de pouvoir poursuivre un travail qu'elle adore et qui la passionne.

La Semaine de la Ligue Braille aura lieu du 12 au 25 avril, durant deux semaines, donc. Si vous voulez avoir plus d’infos, n’hésitez pas à aller sur le site liguebraille.be.