Semaine de l’Arbre: distribution de plants dans 60 communes wallonnes, voici où vous en procurer

Ces 23 et 24 novembre 2019, week-end de la Sainte Catherine, se tiendra la traditionnelle distribution de plants dans 60 communes wallonnes à l’occasion de "La Semaine de l’Arbre 2019". Un événement qui vise à promouvoir la plantation d’arbres adaptés à la Wallonie, à développer un maillage vert de qualité sur le territoire wallon et à soutenir la filière horticole locale.

Les communes distribueront, au total, 120.000 plants de 10 espèces différentes, fournis par le Service Public de Wallonie. Elles organiseront également des activités liées à la thématique jusqu’au 24 novembre.

"Les plants mis à disposition pour les plantations en espaces publics et pour la distribution aux particuliers proviennent, autant que possible, de pépinières wallonnes. Produire des arbres localement permet d’assurer leur adaptation écologique et d’offrir de meilleures garanties de reprise", rappelle l’administration wallonne.

Cette année, c’est le cornouiller qui est mis à l’honneur, un arbre indigène de Wallonie, qui se pare de couleurs flamboyantes à l’automne, allant du rose pâle au rouge pourpre.