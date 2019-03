Selon le WWF, "1,7 million d'hectares sont déforestés pour nourrir le bétail en Belgique"

C'est l’équivalent du territoire wallon : "1,7 million d’hectares ont été sacrifiés en 2017 au Brésil pour nourrir le bétail belge." C’est ce que révèle une étude du WWF. Chez nous, la plupart des élevages conventionnels recourent au soja "made in Brésil" : une protéagineuse qui permet de compléter l’alimentation à destination des bovins et des porcs. Pourtant, la culture massive de cette légumineuse provoque la destruction sauvage de la savane dans la région du Cérrado.

Peut-on se passer du soja?

A Tenneville, Vanessa et Patrick sont à la tête d’une exploitation biologique. Un élevage de porcs, de bœufs et de moutons principalement nourris avec des céréales cultivées sur la propriété et des légumineuses issues d’un fourrage grossier, une alimentation qui suffit au troupeau de vaches de race Angus : "On a remplacé le blanc bleu qui nécessite une alimentation plus complexe pour des bêtes qui produisent moins de viandes… C’est un choix…", explique Patrick Feller. Pour le porc, les céréales moulues sont complétées de soja bio d’origine italienne.

Du soja OGM qui résiste au glyphosate

Au Brésil, on cultive un soja génétiquement modifié composé spécialement pour résister au puissant herbicide : "On cultive du soja qui est pulvérisé par du Roundup pour supprimer les adventices et c’est ce soja-là qu’on importe pour la nourriture agricole", précise Hugues Falys, le responsable de la ferme expérimentale de l’UC Louvain. Mais cet agriculteur relativise: "chez le bovin, le recours à cet aliment est limité, il est beaucoup plus fréquent dans les porcheries et les poulaillers".

Le FWA conteste

Pour la Fédération wallonne de l'agriculture, il faut recontextualiser. Henri Lhoest, le vice-président de la FWA rappelle : "Le bétail wallon est majoritairement nourri avec un fourrage à base de céréales et de betteraves produit en Wallonie."

Le soja arrive uniquement en complément, lors de l'engraissement des bovins. "Ce qui représente à peine deux pourcents de l'alimentation globale de l'animal", souligne Anne Pétré, la porte-parole de la fédération.

"Un choix politique"

Pour Henri Lhoest, l'importation de soja est liée à un accord politique entre l'Europe et le continent américain. "L’Europe a accepté d'importer ce soja en provenance du Brésil et des Etats-Unis pour permettre d'autres exportations comme des voitures françaises outre-Atlantique. D'ailleurs, pendant de nombreuses années, l'Europe refusait d'aider la culture de protéines locales, chez nous... mais les choses changent!", assure le vice-président de la FWA.