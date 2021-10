Selon le Conseil Supérieur de la Santé, le vaccin Covid-19 peut être administré en même temps que d’autres vaccins

La taskforce vaccination avait demandé l’avis du Conseil au début du mois de septembre concernant la co-administration des vaccins contre le Covid-19 avec d’autres vaccins. L’organisme s’est basé sur des études récentes et des expériences antérieures de vaccination simultanée pour présenter ses conclusions positives. Le conseil indique ainsi qu’une vaste expérience avec des vaccins non-COVID-19 montre que la réponse immunitaire et les effets secondaires sont généralement similaires lorsque les vaccins sont coadministrés et lorsqu’ils sont administrés séparément.

Le Conseil Supérieur de la Santé note tout de même qu’en ce qui concerne la vaccination concomitante Covid-19 et des vaccins autres que celui de la grippe saisonnière, il existe actuellement peu de données. Le CSS estime toutefois qu’elle est également possible.

Concernant les jeunes et les adolescents, le CSS précise : "Il faut tenir compte du fait qu'[ils] peuvent potentiellement ressentir des effets secondaires plus importants après la vaccination contre le Covid-19 que les personnes âgées et que, dans le cadre du schéma vaccinal de base, ils reçoivent également d’autres vaccins qui provoquent parfois des effets secondaires plus prononcés, comme c’est le cas pour les vaccins HPV (papillomavirus humain), le dTpa (diphtérie, tétanos et coqueluche). La vaccination simultanée peut être appliquée, mais il est important de rappeler que dans le cas de la vaccination des adolescents, la priorité est toujours donnée aux vaccins du schéma vaccinal de base."

Plusieurs pays ont déjà décidé d’autoriser la vaccination concomitante avec les vaccins contre le Covid-19, comme les Etats-Unis et la France.