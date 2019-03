Sécurité dans les transports en commun: souriez, vous êtes filmés

A Bruxelles, le réseau de la STIB est surveillé par des milliers de caméras, d'ici 2025 il devrait y en avoir 15.000 en service. Tous les véhicules (métros, bus et trams) en sont équipés, ainsi que les 69 stations de métro. Ces caméras enregistrent ce qu'elles filment et peuvent également être visionnées à distance. La police sollicite très régulièrement la STIB pour visionner les vidéos de surveillance. Afin de respecter la législation, des panneaux préviennent les usagers qu'ils sont filmés.

L'auteur présumé de la fusillade d'Utrecht ce lundi a été identifié grâce aux images de vidéosurveillance prises par une caméra du tram dans lequel se sont produits les faits. En Belgique aussi, de nombreuses caméras filment tout ce qui se passe dans les bus, trams et métros, ainsi que dans les stations. Le but : assurer une meilleur sécurité des passagers et du personnel.

En Wallonie aussi, les véhicules des TEC sont équipés de caméras : "Il y a quatre caméras par bus et huit caméras par tram. Et dans l'ensemble des stations de métro nous comptons pas moins de 280 caméras de surveillance", explique Véronique Benoit, porte-parole des TEC Charleroi, interrogée par la RTBF. "Tout ce qui est filmé dans les stations de métro peut être visualisé en direct par l'équipe des dispatchers. Quant aux caméras embarquées dans les trams ou dans les bus, on peut facilement retirer les disques durs et analyser ensuite les images. D'ailleurs, la police nous demande régulièrement d'avoir accès à ces images afin de mettre la main sur un malfaiteur ou pour réagir à une situation anormale. C'est une procédure vraiment très rapide qui a déjà permis de solutionner pas mal de situations litigieuses".