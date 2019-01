Sécurisation des crèches : une analyse de risques bientôt obligatoire ?

Cette grand-mère trouve également la mesure indispensable. "À l'heure actuelle, c'est important, toutes ces sécurités. C'est rassurant. Parfois, l'assistante sociale n'est pas dans son bureau, on n'a pas le badge, alors on patiente. Il vaut mieux ça qu'une catastrophe."

Pour entrer à "La Ronde Fleurie", l'une des 7 crèches communales d'Evere, en région bruxelloise, nous devons nous annoncer, via un interphone muni d'une caméra, et patienter quelques secondes, le temps que quelqu'un vienne nous ouvrir.

Une contrainte acceptée par les parents

Géraldine Le Maire, directrice des crèches communales d'Evere - © RTBF

"C'est contraignant pour tout le monde, reconnaît la directrice Géraldine Le Maire. C'est plus contraignant pour le personnel qui doit faire parfois des allers et retours pour ouvrir la porte. C'est contraignant pour les parents qui doivent gérer un système de cartes, attendre devant la porte. Mais je pense qu'il y a une vraie demande des parents. Ce qui importe pour eux, c'est que leur enfant soit en sécurité." Aujourd'hui, le contrôle des accès fait partie intégrante des normes de sécurité au sein des milieux d'accueil, comme la prévention des incendies, par exemple.

Les milieux d'accueil ne sont pas des forteresses, mais il y a un minimum

Du côté de l'ONE (l'Office de la Naissance et de l'Enfance), la tuerie de Termonde avait déclenché une grande réflexion sur la sécurisation des milieux d'accueil. "Nous avions envoyé un dossier pour aider les accueillantes et les crèches à réfléchir à la sécurité, au contrôle des accès, explique Brigitte Marchand, directrice de la Coordination Accueil au sein de l'ONE. Le lieu doit être sécurisé et, à la fois, suffisamment accueillant pour les parents et pour les enfants. On dit souvent que les milieux d'accueil ne sont pas des forteresses, mais il y avait un minimum de points à améliorer."