A quelques jours de la rentrée scolaire, les parents se pressent dans les rayons des magasins pour terminer leurs achats de fournitures scolaires. Un certain coût... qui, selon La ligue des familles, peut atteindre jusque 100 euros sans compter le cartable, le plumier ou encore les livres scolaires. Malgré la prime de rentrée scolaire, ces achats peuvent donc peser sur le budget de certaines familles, qui n'hésitent pas à rechercher l'alternative la plus intéressante. Il s'agit de ne pas acheter n'importe quoi! "Je fais plusieurs magasins pour comparer les prix", explique Emma, maman de deux enfants. "Certains magasins sont beaucoup plus intéressants. Mais il s'agit de ne pas acheter n'importe quoi! Un bloc de feuilles moins cher, mais avec du mauvais papier... je n'achète pas." Et en effet, en fonction des magasins et des produits, les prix sont parfois dix fois plus élevés.

Seconde main, internet, location… quelles astuces pour une rentrée bon marché ? - © Tous droits réservés Même les prix des produits de marque varient très fortement. Et le détail est important quand on sait que certaines écoles exigent des marques précises pour les fournitures scolaires. "C'est pourtant interdit," rappelle la Ligue des familles. >>Á lire aussi: "Imposer une marque spécifique pour les fournitures scolaires, c'est interdit" Virage numérique oblige, certains parents fouillent la Toile à la recherche des bons plans en quelques clics. Il suffit de se rendre sur n'importe quel site de seconde main pour se rendre compte de la multitude de 'Bescherelle', livres scolaires, fournitures, cartables ou plumiers à vendre. Pour la rentrée scolaire, "j'achète et je vends sur internet", confie Vanessa, adepte de la récup'. "C'est moins cher et il y a ce principe de ne pas jeter, mais passer à quelqu'un d'autre", ajoute-t-elle, "du coup, la rentrée ne pèse pas du tout sur mon budget." Mais ce principe ne convainc pas tout le monde : "Sur internet, c'est juste une image", dit Nadia, "dans le magasin on a ça sous les yeux. On peut voir si c'est vraiment de la qualité".

Cinq astuces pour réduire les dépenses Bref... à chacun sa technique pour les achats de la rentrée mais l'asbl écoconso a tout de même listé cinq astuces pour réduire les frais.

1. Réutiliser ou faire soi-même En premier, l'incontournable question : "Quel matériel peut-on réutiliser ?", ce qui implique un petit tri... "la façon la plus facile de faire des économies", dit l'asbl. "Le cartable est un peu abîmé ? Alors on essaie de le réparer, renforcer une bretelle qui se découd est très facile et bon marché," souligne écoconso. "Dans les cahiers, on retire les feuilles non-utilisées pour en faire des cahiers de brouillon, on récupère les intercalaires..." Et pourquoi ne pas fabriquer certaines choses soi-même comme un plumier, un sac de gym ou même un cartable ? "Ces articles uniques auront certainement leur petit succès dans la cour de récré et de nombreux blogs et Pinterest regorgent de tutoriels", souligne l'asbl.

2. Louer du matériel ou des livres "Avant d'acheter neuf, on fait appel à la famille ou aux amis", écrit l'asbl. Pensez également à vous renseigner auprès des écoles, certaines organisent gratuitement la location des livres scolaires.

3. Acheter en seconde main et sur internet "Tout ou presque peut s’acheter en seconde main", signale écoconso, "le tout c’est de s’y prendre à temps car en pleine rentrée scolaire, les prix sont plus élevés et il y a plus de concurrence." Où trouver du matériel scolaire en seconde main? L'asbl publie une liste: Les magasins de seconde main d’économie sociale et Ressourceries (comme les Petits Riens, Oxfam, Croix-Rouge, voir aussi sur https://www.res-sources.be/fr/ressourcerie)

Les bourses de la ligue des familles

Les magasins de seconde main privés

Les sites de 2ème main comme www.ebay.be ou www.2ememain.be qui offrent une belle variété de fournitures et parfois même une rubrique "gratuit".

Les donneries/givebox (voir carte sur https://www.asblrcr.be/donnerie)

Les librairies d’occasion (Pêle-mêle, www.livresdesecondemain.be, etc.)

Les bourses ou foires aux livres à l’école qui permettent aux élèves des années précédentes de revendre leurs manuels scolaires utilisés et aux nouveaux d’acheter leurs bouquins à petit prix.

Les brocantes qui sont le repère de ceux qui aiment chiner et faire de bonnes affaires (https://www.quefaire.be/brocantes)

4. Faire ses courses sans les enfants C'est une évidence : un produit avec une breloque fantaisie coûte bien plus cher que le produit original. Dans les magasins, "il y a le cartable à l’effigie du dernier dessin animé à la mode, le classeur décoré avec son animal préféré, le stylo de fantaisie… Tout est fait pour faire craquer les enfants qui vont ensuite pousser les parents à l'achat (...) L’idéal, c’est de préparer sa liste à l'avance et de faire ses courses sans les enfants pour éviter quelques achats inutiles et coûteux".

5. S'organiser à l'avance Les produits de rentrée scolaire sont plus chers juste après la rentrée, signale l'asbl. Il coûtent en moyenne 7,7% de plus qu'au mois d'août. Mieux vaut donc s'y prendre à temps et, pourquoi pas profiter des soldes en juillet ou des promotions ? Par ailleurs, ajoute l'asbl, il s'agit de regarder aussi la qualité. "Bien sûr, certaines enseignes proposent des fournitures "discount" défiant toute concurrence. Mais ces produits sont-ils de qualité ? Vont-ils résister à la durée ? Sont-ils bons pour la santé ? Et pour l’environnement ? Pas sûr ! On prend le temps de préparer un peu ses achats. Parfois, pour une infime différence de prix, ça vaut la peine de se poser la question et de comparer en tenant compte de la qualité du produit."